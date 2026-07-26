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Wesley, dodici mesi da protagonista. È tra i leader nel test di oggi a Cannes

La penna degli Altri
di FedericoL
domenica, 26 luglio 2026 alle 8:16
Wesley
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Dal Cannes a Cannes. Un anno fa Wesley si imbarcava da Rio de Janeiro per iniziare la sua avven-tura. nella Capitale, pochi giorni dopo l'esordio al Tre Fontane proprio contro il club dei Friedkin che oggi ritroverà, ma nella suggestiva cornice della Costa Azzurra. Quei primi quarantacinque minuti senza troppi spunti positivi sono ormai un lontano ricordo. Partita dopo partita è diventato un punto fermo per Gasperini che lo ha voluto fortemente per rinforzare la fascia destra e poi se lo è ritrovato a sinistra con ottimi risultati. La prima stagione è stata da incorniciare: cinque gol, un assist e un valore di mercato raddoppiato rispetto a dodici mesi fa. (...) La delusione del Mondiale saltato per infortunio è ormai alle spalle e durante l'estate ha lavorato duramente per essere a disposizione fin dal primo giorno di ritiro. E rientrato una settimana prima del raduno per iniziare ad allenarsi a Trigoria e anche durante le vacanze in Grecia è stato seguito dal suo preparatore atletico di fiducia Kaine Escobar. Nel centro sportivo, invece, ha lavorato a stretto contatto con Claudio Patti, membro dello staff del tecnico. Nelle prime amichevoli è parso già in formato campionato, ma pian plano il livello si alzerà  fino ad arrivare al 24 agosto, giorno della prima di campionato. (...) Nelle uscite con Primavera e Trastevere Wesley è stato schierato a sinistra e Rensch a destra ma in caso di un nuovo arrivo da quella parte, il brasiliano è pronto a tornare sulla sua fascia di competenza. Non a caso, uno dei primi obiettivi era Diego Moreira che al momento è in stand by a causa delle alte richieste dello Strasburgo. D'Amico è al lavoro anche per rinforzare la batteria degli esterni di centrocampo, nel frattempo Gasp può conti-nuare a godersi il suo pendolino anche il prossimo anno. (...) 
(Il Messaggero)

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