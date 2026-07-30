Vincenzo Italiano su Castro: "Un grande attaccante, ci avevo fatto un pensiero"

Ha parlato al giornale in edicola questa mattina Vincenzo Italiano, nuovo tecnico del Besiktas. E, una domanda, è andata su Castro, nuovo attaccante della Roma.

"Un grande attaccante - ha spiegato - e sì, ci ho fatto un pensiero. Per Santi sono contento, generosità e talento. Saprà fare bene, ha fame".

(Gasport)