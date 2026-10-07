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Gasperini ritrova i nazionali

La penna degli Altri
di FedericoL
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IL TEMPO (G. TURCHETTI) - É partita l'operazione Como. Dopo i tregiorni di riposo concessi da Gasperini, i giallorossi si sono ritrovati a Trigoria ieri pomeriggio per iniziare a proiettarsi verso il big match di domenica. Il lavoro atletico dei giorni scorsi lascia il posto alla preparazione nei minimi dettagli della sfida contro gli uomini di Fabregas. L'allenatore piemontese ha potuto riabbracciare buona parte dei giocatori che nelle precedenti due settimane sono stati impegnati con le Nazionali. Dagli azzurri Mancini, Ghilardi, Pisilli e Lulli a N'Dicka, Koulierakis e il giovane De Marzi, chehanno svolto lavoro di scarico, mentre oggi si rivedrà Koné. Suc-essivamente, saràilturno di Rodrigo Mora, in campo dall'inizio ieri pome-iggio con il Portogallo Under 21. Nella notte, poi, Balerdi, Soulé e Castro hanno partecipato alla celebrazione di Messi nel giorno del suo addio alla nazionale argentina. Il rientro nella Capitale dei tre calciatori dell'Albiceleste è previsto per la giornata di domani, ma sul campo Gasperini li rivedrà probabilmente venerdì, Con tutto il gruppo a disposizione, a due giorni dalla gara del Sinigaglia, il tecnico di Grugliasco potrà tirare le somme e scegliere l'undici anti-Como. In mezzo al campo, complice l'assenza di Cristante, de Roon si candida per partire dal primo minuto. N'Dicka, invece, spera di ritrovare una maglia da titolare al centro della difesa.

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