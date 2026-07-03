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Pellegrini, sondaggio del Besiktas. Ma a Trigoria c'è aria di rinnovo

La penna degli Altri
di MV
venerdì, 03 luglio 2026 alle 7:22
pellegrini 4
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Il fronte rinnovi si allarga. Dopo Dybala e Celik, infatti, sta per arrivare il turno di Lorenzo Pellegrini, scaduto da tre giorni. Ieri è andato in scena il tanto atteso incontro tra il ds D'Amico e l'entourage dell'ex capitano. Un primo approccioin cui è stata ribadita da entrambe le parti la voglia di continuare insieme. Anche per questo Pellegrini ha congelato la corte del Besiktas di Italiano. La volontà del numero sette è quella di proseguire la sua storia d'amore con la Roma soprattutto perché c'è Gasp, il primo a chiedere la permanenza di Lorenzo. [...] Intanto, la Roma può sorridere sul fronte Calafiori. È stata trovata, infatti, l'intesa sulla cifra che il Basilea verserà alla Roma per la rivendita del difensore: circa 6 milioni. [...]
(Gasport)

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