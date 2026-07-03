Pellegrini, sondaggio del Besiktas. Ma a Trigoria c'è aria di rinnovo

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
Novità in casa Roma. Il club giallorosso ha ampliato il settore commerciale con l'arrivo di Lorenzo Barale, ex dirigente dell'Inter e nell'ultima esperienza al Torino. Il dirigente era stato cercato g...
[...] Il rinnovo di Paulo Dybala è cosa fatta; l'offerta per l'inglese del Marsiglia in arrivo. Con alcune novità: il contratto dell'argentino sarà prolungato solo di un anno, fino al 2027. Ridimensio...
IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Greenwood, Garnacho e Tresoldi. Il mercato della Roma è pronto letteralmente a decollare nelle prossime ore, quando i discorsi, messi in stand-by per concentrarsi al megli...
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