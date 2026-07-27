Roma femminile, doppio annuncio ufficiale: Dragoni saluta, c'è Martina Piemonte

Nello spazio di pochi minuti la Roma Femminile ha fatto un doppio comunicato ufficiale. Il primo riguarda l'addio di Giulia Dragoni dopo due anni in prestito. La calciatrice non dovrebbe rimanere nemmeno al Barcellona: non è stata convocata in ritiro. Si parla di un big europea. Insomma, non sarà di nuovo giallorossa.

Un addio e un innesto ufficiale, anche se non c'erano dubbi: Martina Piemonte è una nuova calciatrice giallorossa. Un ritorno, visto che già dal Giulio Onesti era passata. Arriva dalla Lazio, dopo non aver rinnovato il contratto con il club biancoceleste. Si sta allenando già dal primo giorno di ritiro.