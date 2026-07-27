Roma femminile, doppio annuncio ufficiale: Dragoni saluta, c'è Martina Piemonte

📽️🇮🇹 La prima intervista in giallorosso di Martina Piemonte!— AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) July 27, 2026
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