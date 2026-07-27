Nazionale, Maldini e Leonardo lasciano l'incarico: adesso in pole c'è Mancini

Paolo Maldini e Leonardo lasciano la nazionale. Nello spazio di qualche minuto dovrebbe uscire anche il comunicato ufficiale della decisione. Dopo la bocciatura di Andrea Pirlo i due dirigenti che più o meno una settimana fa erano stati annunciati hanno deciso di fare un passo indietro.

Adesso per la panchina della Nazionale il favorito torna Roberto Mancini. Nessun contatto con Thiago Motta, anche lui un nome accostato nel corso delle ultime ore. Mentre Palladino era un'idea dei due dirigenti che hanno deciso di lasciare.

(Gianluca Di Marzio)