Tutto sulla Roma

Roma
resta il centro nevralgico degli interessi dei Friedkin
.(...) Il gruppo texano ha deciso di mettere in vendita l’Everton
, l’altra società di proprietà insieme al Cannes, acquistata nel 2024. La notizia era nell’aria già alla fine del calciomercato estivo, quando i tifosi hanno criticato aspramente le manovre dirigenziali. Ieri è diventata ufficiale: «Stiamo esplorando nuove opzioni di investimento, tra cui la potenziale vendita di una partecipazione di controllo. È il momento giusto per considerare il prossimo capitolo per l’Everton. Valuteremo solo l’interesse di parti che crediamo fermamente saranno gli amministratori giusti per portare avanti il club e costruire sullo slancio che è stato stabilito», si legge nel comunicato. (...) Il rapporto tra i Friedkin e l’Everton, però, aveva avuto inizio mesi prima, quando la proprietà statunitense aveva concesso al sodalizio del Merseyside
un finanziamento di circa 200 milioni di sterline, destinato principalmente a estinguere debiti pregressi e, per la parte restante, a sostenere anche il completamento del nuovo stadio. Quest’ultimo appare il fulcro dell’operazione: l’Hill Dickinson è entrato in funzione nel 2025, elevando il profilo patrimoniale e commerciale dei Toffees. Un impianto già in costruzione da anni (la prima pietra fu posata nel 2021), che il gruppo Friedkin ha contribuito a ultimare, ma senza pagarlo interamente. Il loro ingresso in Premier League ha quindi permesso di completare l’impianto e rimettere in ordine i conti della società. A dimostrarlo sono i risultati di bilancio della stagione 2024/25 pubblicati dalla lega inglese, dai quali emergono ricavi record di 196,7 milioni di sterline e perdite ridotte a 8,6 milioni. (...) C’è chi sostiene che, sin dall’inizio, sia stata solo un’operazione speculativa e non un investimento a lungo termine, tant’è che i tifosi inglesi e i proprietari non hanno mai instaurato un legame profondo. Non che ci sia con quelli romanisti. Nella Capitale
, però, l’atteggiamento del gruppo è stato differente. Sul mercato i Friedkin hanno spesso provato a rinforzare la squadra e non si sono mai piegati a facili plusvalenze per risanare un bilancio in rosso. E poi c’è lo stadio di Pietralata
: un progetto che i Friedkin hanno seguito da vicino sin dall’inizio e che adesso sta per vedere la luce, con la posa della prima pietra prevista nel 2027. Quello in Italia è un investimento diverso rispetto a quello dell’Oltremanica e anche più ingente, perché, da quando il gruppo è alla guida della Roma, ha investito più di un miliardo di euro. (...)