Friedkin, Everton in vendita: "Stiamo valutando la cessione del club. È tempo di pensare al prossimo capitolo" (COMUNICATO)

Friedkin Group ha deciso di mettere in vendita l'Everton. I proprietari della Roma hanno aperto alla vendita completa del club inglese. Il. I proprietari della Roma hanno aperto alla vendita completa del club inglese.

La proprietà statunitense è quindi alla ricerca dell'acquirente giusto ma è disposta a vendere completamente il club solo se dovesse presentarsi un acquirente capace di portare l'Everton a un livello più alto. Dopo aver stabilizzato il club dall'acquisto avvenuto nel 2024 e completato il trasferimento nel nuovo stadio, i Friedkin sono aperti a cedere l'Everton. Dan Friedkin, inoltre, è in procinto di lanciare una squadra di franchigia NHL con sede a Houston, con un potenziale accordo valutato circa 3,5 miliardi di dollari.

🚨 EXCL: Everton put up for sale by The Friedkin Group. #EFC owner already seeking investment but now ready to exit if/when right buyer emerges. TFG intend to maintain full support in meantime after stabilising club + completing stadium move @TheAthleticFC https://t.co/tvg3nw441a — David Ornstein (@David_Ornstein) October 9, 2026

Arriva anche il comunicato ufficiale dei Friedkin. La proprietà conferma come stia valutando di cedere l'Everton. Ecco quanto comunicato:

Il Gruppo Friedkin sta valutando nuove opzioni di investimento per l'Everton Football Club, tra cui la potenziale vendita di una quota di controllo.

Quando il TFG divenne custode dell'Everton, il Club dovette affrontare notevoli incertezze finanziarie e difficoltà sia dentro che fuori dal campo. La priorità immediata era quella di fornire la stabilità, gli investimenti e il supporto necessari per garantire il futuro del Club, anche contribuendo a portare a termine lo stadio promesso da tempo per i suoi meritevoli tifosi.

Con queste basi ormai solide, è giunto il momento di riflettere sul prossimo capitolo per l'Everton. Non faremo altro che suscitare l'interesse delle parti che crediamo fermamente saranno gli amministratori giusti per far progredire il Club e consolidare lo slancio che si è creato.

Durante tutto questo processo, l'attenzione del TFG rimarrà invariata. Sosterremo il Club in tutti i modi necessari per raggiungere il successo in campo e continueremo gli sforzi per fare una differenza positiva nelle comunità servite dal Club.

TFG e il Club non commenteranno ulteriormente mentre questo lavoro è in corso.

(evertonfc.com)