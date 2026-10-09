Friedkin, Everton in vendita: "Stiamo valutando la cessione del club. È tempo di pensare al prossimo capitolo" (COMUNICATO)

🚨 EXCL: Everton put up for sale by The Friedkin Group. #EFC owner already seeking investment but now ready to exit if/when right buyer emerges. TFG intend to maintain full support in meantime after stabilising club + completing stadium move @TheAthleticFC https://t.co/tvg3nw441a— David Ornstein (@David_Ornstein) October 9, 2026
Gianluca Rocchi, ex designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, entra a far parte della squadra di DAZN. L'ex arbitro sarà opinionista fisso nel programma della domenica sera condotto da Diletta L...
Il big match della sesta giornata di Serie A è senza dubbio Como-Roma. La squadra di Gasperini è attesa dal match del Sinigaglia, in programma domenica alle ore 12:30, contro la formazione guidata da...
Dopo aver conquistato 13 punti su 15 disponibili nelle prime giornate di campionato, la Roma è pronta a ricominciare il suo cammino in Serie A contro il Como nella gara valida per la sesta giornata de...
Ci mancava solo l'insulto razzista ad agitare le acque in casa della Juve Stabia, il club di serie B già scosso dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il proprietario della società Alfredo Guer...
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