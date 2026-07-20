Tutto su Summerville: Gasp vuole chiudere nelle prossime 48 ore

A sentire Gasperini, sarebbe un giocatore fuori dai parametri giallorossi. Poi, dietro le dichiarazioni, c'è un mondo. Un universo di intenzioni inconfessabili e trattative avviatissime. E allora la Roma sta per affondare il colpo su Crysencio Summerville. Un altro rilancio, fino a toccare quota 50 milioni di euro, per convincere il West Ham e respingere l'assalto dell'Aston Villa. Poi la definizione dell'accordo con gli agenti del calciatore per chiudere definitivamente la partita e portare a Roma il nazionale olandese. Proprio alla corte di quel Gasp che - forse furbescamente - nella conferenza stampa di sabato aveva lasciato dubbi sulla chiusura della trattativa. (...) La Roma ha fretta perché la figuraccia rimediata con il caso Celik - un titolare finito a parametro zero ai concorrenti della Juventus quando tutto il mondo sapeva che il contratto del turco era scaduto ormai da due settimane - ha fatto davvero rumore a Trigoria. A Gasperini, come a qualunque altro allenatore, non fa piacere perdere una certezza. Tanto più nella stagione del ritorno in Champions League, quando l'unico obiettivo è allargare la rosa. Eppure è successo. Celik è partito. Greenwood non è arrivato. L'obiettivo ora è non ripetersi con Summerville. Il West Ham, appena retrocesso dalla Premier League, si vedrà recapitare sul tavolo 50 milioni di motivi per lasciar partire l'olandese. Gasperini e il ds Tony D'Amico sperano che basti. Altrimenti dovranno inventarsi un'alternativa in tempi brevi. Notizie dal campo: ieri si è chiuso con un 6-0 il test dei big contro la primavera. Doppietta di Dovbyk e Dybala, in gol anche Soulé e Cristante.

(La Repubblica)