Tutto su Greenwood: l'offerta è pronta

Mason Greenwood resta il primo obiettivo della Roma. E bisogna fare in fretta. Perché l'Olympique Marsiglia vorrebbe cedere l'inglese entro martedì per esigenze di bilancio e perché in mezzo c'è pure il competitor Fenerbahce. Il club giallorosso può vantare un accordo col giocatore, in seguito ai contatti diretti tra il tecnico Gasperini e l'entourage dell'attaccante, e nelle prossime ore presenterà un'offerta al club francese di circa 40 milioni più bonus. (...) Monitorati anche il centrocampista Lucas Bergvall e l'esterno d'acttacco Mathys Tel del Tottenham, oltre al jolly del Brighton Matt O'Riley. (...) E se il terzino Matteo Ruggeri dell'Atletico Madrid resta una possibilità concreta, non è da escludere nemmeno l'opzione Remo Freuler, svincolato dal Bologna, altro fedelissimo di Gasp.

(gasport)