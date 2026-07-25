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Trigoria: si corre verso Cannes, oggi doppia seduta

La penna degli Altri
di Paolo Rosi
sabato, 25 luglio 2026 alle 10:04
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IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - La sabbia nella clessidra scorre a grande velocità e gran parte dell’estate è già alle spalle. Manca sempre meno all’inizio della stagione, con la Roma che lunedì 24 agosto scenderà in campo all’Olimpico per la prima partita del prossimo campionato di Serie A. (...) Gian Piero Gasperini è concentrato sulla preparazione della sua squadra. Corsa, intensità e tattica, 3 fattori che guidano le sedute quotidiane dei giallorossi.
Dopo il test di due giorni fa contro il Trastevere, (partita terminata 6-0 a favore della squadra di Gasp) sfida che ha visto nuovamente in campo Ndicka e Malen (...) Oggi sui campi del Fulvio Bernardini andrà in scena una doppia seduta.
Queste prime settimane di preparazione hanno già messo al lavoro lo staff medico. Dopo lo stop di Robinio Vaz (...) si è fermato ai box anche Niccolò Pisilli. Il centrocampista ha riportato una lesione muscolo fasciale di primo grado al soleo e i tempi di recupero sono ancora da definire. (...)
Il tecnico giallorosso dal 30 invece potrà nuovamente tornare a contare anche su Neil El Ayanoui. Il centrocampista quel giorno raggiungerà la Roma prima di partire per la seconda parte della preparazione, prevista in Galles, al Vale Resort di Hensol. Domani invece sarà il momento di scendere nuovamente in campo, questa volta in Francia contro il Cannes dei Friedkin. La squadra partirà in mattinata (domenica) per l'amichevole (...) che andrà in scena alle ore 18 allo stadio Pierre de Coubertin.

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