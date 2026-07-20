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Summerville, stretta finale

La penna degli Altri
di AlessandroLM
lunedì, 20 luglio 2026 alle 7:52
caa summerville
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(...) Un giorno è Summerville che fa la parte del "cattivo", di quello che non apre, che continua a chiedere 6 milioni d'ingaggio con il West Ham, club di appartenenza, che aspetta. Poi quando l'olandese fa ricontattare dai suoi agenti la Roma (sabato mattina) scendendo nelle pretese e trovando un'intesa sull'ingaggio con il club giallorosso, ecco sopraggiungere l'intransigenza della società inglese. Non basta trattare sulla base di 40 milioni più 5 di bonus (trattare sulla base di proposte verbali, non ufficiali) fanno sapere da Londra, ne servono 53, tutti, subito e senza bonus che sarebbe l'importo della famigerata clausola. Anzi, no: ieri sera da Trigoria rimbalza forte la voce che la clausola non esiste più. Il che lascia pensare che forse non è più esercitabile o che per giorni si e parlato di un gentleman agreement tra il calciatoree gli Hammers dopo la retrocessione del club in Championship. (...) Perché la Roma è in pressing con il West Ham per abbassare le richieste del club inglese che, clausola o non clausola, è di 45 milioni di sterline (appunto, 53 milioni di euro). Un tira e molla snervante al quale D'Amico è abituato avendo già trattato con gli inglesi tre anni fa l'acquisto di Scamacca per l'Atalanta. (...) Anche sabato, in una conferenza stampa volta soprattutto a rasserenare e tranquillizzare la piazza, il tecnico ha rimarcato come si attenda 3-4 colpi e due di questi debbono essere degli esterni offensivi visto che in quel ruolo, ad oggi, ha soltanto Dybala e Soulé (tra l'altro sul mercato). Uno di questi può, deve essere Summerville. Tuttavia la Roma si deve sbrigare. D'Amico infatti teme che con il trascorrere dei giorni, club (soprattutto in Premier) che avevano pensato all'ala orange riescano a formulare la proposta che il West Ham si aspetta. Del resto Palestra insegna: in poco meno di 36 ore il Chelsea ha sorpassato l'Inter, sicura ormai di avere in mano il calciatore. Nel caso dell'olandese, alla finestra ci sono il Manchester United (che deve trovare sistemazione a Rashford prima di muoversi) e Aston Villa che se da un lato si è informato su Garnacho (altro calciatore monitorato da D'Amico) nell'ambito del trasferimento per 117 milioni di sterline di Rogers ai Blues. (...) Difficilmente la Roma resterà appesa in questa trattativa oltre. Per questo motivo, provando a limare la soglia dei 53 milioni, la chiave di volta potrebbe arrivare sia dall'inserimento di una clausola rescissoria che garantirebbe un'ulteriore entrata per il West Ham in futuro, sia dal garantire dei bonus semplici da riscattare. Ormai ci siamo, la trattativa in un senso o nell'altro si è incanalata sul rettilineo finale. Già oggi potrebbe essere il giorno decisivo. Non resta che attendere.
(Il Messaggero)

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