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Subito in campo, Wesley è ok. Il tecnico parla alla squadra

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
martedì, 14 luglio 2026 alle 7:45
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Esattamente un anno dopo il primo raduno a Trigoria è iniziato il secondo capitolo dell'era Gasperini. L'entusiasmo è lo stesso, l'ambizione è più alta ed è figlia del terzo posto conquistato a Verona a fine maggio. Poco meno di cento i tifosi che hanno accolto i giocatori che hanno trascorso le prime ore del mattino tra il Campus Bio Medico per le visite di rito e il centro sportivo.
Ghilardi il primo a varcare i cancelli e a prendersi l'abbraccio dei romanisti: «Sono pronto per la Champions», ha detto tra un selfie e l'altro. Poi via via tutti gli al-tri, tra i più acclamati Mancini, Wesley e ovviamente Gasp. Ben nascosto Dybala arrivato poco prima delle 12 per firmare il rinnovo del contratto, l'agente Novel si era affacciato un paio d'ore prima. Ancora nessun acquisto, gli unici volti nuovi sono a livello dirigenziale: Massimo Margiotta responsabile del settore giovanile) e Alessandro Frara (club ma-nager) arrivano uno dietro l'altro nelle prime ore del mattino. Diciassette i presenti nella lista dei convocati (tra cui quattro portieri) ai quali si aggiungono Pagano, Cherubini, Kumbulla, Mannini e Reale che sono in attesa di essere ceduti. Nessun giovane della Primavera aggregato alla prima squadra, decisione presa dal tecnico che valuterà solamente in un secondo momento se integrare il gruppo con i ragazzi di Mattia Scala. [...]
Completamente recuperato Wesley che si è messo alle spalle la lesione muscolare subita prima del Mondiale e si è allenato col resto del gruppo. Prima di scendere in campo il pranzo e un discorso di Gasperini alla squadra. Da oggi partiranno le doppie sedute: sveglia presto e una prima sessione alle 8 di mattina, poi alle 10.30 lavoro in palestra. Pranzo leggero (sul menù tacchino, salmone e patate) e secondo allenamento alle 18. Programma che verrà ripetuto anche domani e cambierà giovedì, giorno del test con la Primavera a porte chiuse che poi verrà replicato domenica. L'ultima amichevole, invece, ci sarà il 23 luglio col Trastevere poi la partenza per il Galles il 30. In mezzo la partita in Francia col Cannes il 26. Nei prossimi giorni a Trigoria sono attesi i calciatori reduci dal Mondiale. [...]
Ancora incerta la data di rientro per Koné, unico giallorosso impegnato al Mondiale che questa sera affronterà in semifinale la Spagna di Yamal. Da definire, invece, la situazione di Pellegrini attualmente svincolato e ovviamente fuori dalla lista dei convocati. Nei prossimi giorni nuovi incontri per arrivare alla fumata bianca, ma la distanza ancora non è stata colmata. Lorenzo attende e non vede l'ora di essere a disposizione di Gasperini.
(Il Messaggero)

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