Novel non stop, a Trigoria per tre giorni

Tre giorni di lavoro intenso al Fulvio Bernardini, senza soste, per definire ogni dettaglio e arrivare alla firma in tempo per il raduno. Carlos Novel ha seguito personalmente il rinnovo di Paulo Dybala, chiudendo una trattativa lunga e a tratti estenuante, iniziata già ad aprile. L'agente ha portato avanti un confronto continuo fino alla fumata bianca, mentre la Joya ha scelto di affidarsi completamente al suo procuratore, convinta che il lavoro svolto negli ultimi mesi avrebbe portato al risultato sperato.

(Corsport)