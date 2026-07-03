Sprint Greenwood. Gasp ora ha fretta

[...] Il principale obiettivo rimane Greenwood, il tecnico per ora non vuole pensare ad altri nomi e lo vorrebbe con sé il 13 luglio, giorno del raduno a Trigoria. I due hanno già parlato diverse volte (presente nei colloqui anche il padre agente) e l'accordo verbale col calciatore è stato trovato: pronto un quadriennale da poco meno di 5 milioni a stagione compresi i bonus. [...] La volontà è chiara, ora la palla passa ai Friedkin che nei giorni scorsi hanno intensificato i contatti con Frank McCourt, proprietario del club francese e anche lui statunitense. L'offerta da 40 milioni più bonus è pronta ad essere inviata e da Marsiglia si aspettano la proposta entro il week end. [...] Serve uno sprint anche perché le altre squadre in giro per l'Europa hanno iniziato a chiedere informazioni. Il Fenerbahce è fuori dai giochi, l'offerta dei turchi non supera i 35 milioni e Greenwood preferisce trasferirsi in club che giochi la Champions League. Occhio, quindi, all'Atletico Madrid che già a maggio aveva sondato il terreno per poi mollare la presa. [...] È stato convinto da Gasperini che nei vari colloqui gli ha spiegato quale sarà il suo ruolo nel 3-4-2-1 o nel 3-4-1-2 e la stima tra i due è reciproca. [...] Il pacchetto offensivo, in parte, è stato già rivoluzionato con le uscite di Ferguson, Baldanzi, El Shaarawy, Venturino e Zaragoza. Con la valigia in mano c'è anche Dovbyk che si presenterà al raduno ma come una sorta di separato in casa. [...] Piace, e non poco, Tresoldi, attaccante italo-tedesco del Bruges. Al momento - sia chiaro - non è la priorità e anche in questo caso c'è la forte concorrenza dell'Atletico Madrid che è a caccia di un rinforzo in quella zona del campo in caso di addio di Sorloth e Julian Alvarez che per motivi diversi sono entrambi sul mercato. Fari puntati anche sull'esterno di centrocampo. Mercoledì sera in molti hanno scoperto Diego Moreira che ha cambiato il volto del Belgio nel secondo tempo contro il Senegal. [...] La valutazione è alta (circa 40 milioni) ma nei giorni scorsi ci sono stati altri contatti con lo Strasburgo per capire se la cifra può essere limata. È il preferito di Gasperini, può giocare sia a destra che a sinistra e D'Amico lo avrebbe portato volentieri all'Atalanta lo scorso anno. [...] Sono andati via a parametro zero Mirra, Della Rocca (aveva esordito contro il Panathinaikos) e Almaviva. [...]

(Il Messaggero)