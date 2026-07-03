News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Sprint Greenwood. Gasp ora ha fretta

La penna degli Altri
di MV
venerdì, 03 luglio 2026 alle 7:34
greenwood
Aggiungi come fonte preferita su Google
[...] Il principale obiettivo rimane Greenwood, il tecnico per ora non vuole pensare ad altri nomi e lo vorrebbe con sé il 13 luglio, giorno del raduno a Trigoria. I due hanno già parlato diverse volte (presente nei colloqui anche il padre agente) e l'accordo verbale col calciatore è stato trovato: pronto un quadriennale da poco meno di 5 milioni a stagione compresi i bonus. [...] La volontà è chiara, ora la palla passa ai Friedkin che nei giorni scorsi hanno intensificato i contatti con Frank McCourt, proprietario del club francese e anche lui statunitense. L'offerta da 40 milioni più bonus è pronta ad essere inviata e da Marsiglia si aspettano la proposta entro il week end. [...] Serve uno sprint anche perché le altre squadre in giro per l'Europa hanno iniziato a chiedere informazioni. Il Fenerbahce è fuori dai giochi, l'offerta dei turchi non supera i 35 milioni e Greenwood preferisce trasferirsi in club che giochi la Champions League. Occhio, quindi, all'Atletico Madrid che già a maggio aveva sondato il terreno per poi mollare la presa. [...] È stato convinto da Gasperini che nei vari colloqui gli ha spiegato quale sarà il suo ruolo nel 3-4-2-1 o nel 3-4-1-2 e la stima tra i due è reciproca. [...] Il pacchetto offensivo, in parte, è stato già rivoluzionato con le uscite di Ferguson, Baldanzi, El Shaarawy, Venturino e Zaragoza. Con la valigia in mano c'è anche Dovbyk che si presenterà al raduno ma come una sorta di separato in casa. [...] Piace, e non poco, Tresoldi, attaccante italo-tedesco del Bruges. Al momento - sia chiaro - non è la priorità e anche in questo caso c'è la forte concorrenza dell'Atletico Madrid che è a caccia di un rinforzo in quella zona del campo in caso di addio di Sorloth e Julian Alvarez che per motivi diversi sono entrambi sul mercato. Fari puntati anche sull'esterno di centrocampo. Mercoledì sera in molti hanno scoperto Diego Moreira che ha cambiato il volto del Belgio nel secondo tempo contro il Senegal. [...] La valutazione è alta (circa 40 milioni) ma nei giorni scorsi ci sono stati altri contatti con lo Strasburgo per capire se la cifra può essere limata. È il preferito di Gasperini, può giocare sia a destra che a sinistra e D'Amico lo avrebbe portato volentieri all'Atalanta lo scorso anno. [...] Sono andati via a parametro zero Mirra, Della Rocca (aveva esordito contro il Panathinaikos) e Almaviva. [...]
(Il Messaggero)

APPENA ARRIVATO

whatsapp image 2026 06 09 at 141601

Off-Season 2026: la "pausa estiva" come opportunità per reimpostare mente e corpo

giu 09, 13:39

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...

Barale

Settore commerciale Roma: dal Torino arriva Lorenzo Barale

lug 03, 8:29

Novità in casa Roma. Il club giallorosso ha ampliato il settore commerciale con l'arrivo di Lorenzo Barale, ex dirigente dell'Inter e nell'ultima esperienza al Torino. Il dirigente era stato cercato g...

Greenwood

Roma, offerta per Greenwood. Dybala è pronta a firmare

lug 03, 8:18

[...] Il rinnovo di Paulo Dybala è cosa fatta; l'offerta per l'inglese del Marsiglia in arrivo. Con alcune novità: il contratto dell'argentino sarà prolungato solo di un anno, fino al 2027. Ridimensio...

garnacho

Greenwood e Garnacho, Gasperini ci crede

lug 03, 8:10

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Greenwood, Garnacho e Tresoldi. Il mercato della Roma è pronto letteralmente a decollare nelle prossime ore, quando i discorsi, messi in stand-by per concentrarsi al megli...

NOTIZIE POPOLARI
nicolo-tresoldi

Calciomercato Roma, accordo con Tresoldi: ma deve uscire Dovbyk

lug 02, 12:45
mason greenwood 65oo8ug63xhc1rhef1li7hnvy

Calciomercato Roma, si lavora per Greenwood: pronta l'offerta ufficiale. Si può chiudere per 45-46 milioni. Da Marsiglia c'è fiducia sulla possibilità di trovare un accordo

lug 02, 13:12
roma lazio el aynaoui

Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: mezza Premier League sulle tracce di El Aynaoui

lug 02, 13:43
WhatsApp-Image-2026-07-01-at-20.09.03-1024x700

Gasperini in vacanza in Val Pusteria nel segno della solidarietà: con lui Licini e il ministro Giorgetti

lug 02, 11:17
berretto roma

FOTO - Spunta un berretto della Roma durante la manifestazione della Lazio

lug 02, 19:14
garnacho

Calciomercato Roma, idea Garnacho: chieste informazioni al Chelsea

lug 02, 23:16
VAI AL CANALE
Foto
Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Ultima partita

Serie A

CalendarioRisultati

Regular Season

SquadraPtGVNPGFGS+/-
1
Genoa
00000000
2
Venezia
00000000
3
Como
00000000
4
Udinese
00000000
5
Parma
00000000
6
Cagliari
00000000
7
Torino
00000000
8
Monza
00000000
9
Sassuolo
00000000
10
Frosinone
00000000
11
Lecce
00000000
12
Roma
00000000
13
Inter
00000000
14
Atalanta
00000000
15
AC Milan
00000000
16
Juventus
00000000
17
Lazio
00000000
18
Napoli
00000000
19
Fiorentina
00000000
20
Bologna
00000000

Loading