Sprint Greenwood

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La penna degli Altri
di MV
venerdì, 03 luglio 2026 alle 7:09
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IL TEMPO (L. PES) - Voglia di Greenwood. In attesa di compiere i primi passi formali, e probabilmente decisivi, la Roma è tornata in pressing con il Marsiglia per l'attaccante inglese. Nelle ultime quarantotto ore i giallorossi hanno intensificato i contatti col club francese e restano la squadra più avanti nella corsa all'ex Manchester United. Nelle scorse settimane è stato di fatto trovato un accordo economico col ragazzo su una base di 5 milioni l'anno, ma adesso serve la proposta che metta l'affare sul binario della conclusione. L'Atletico Madrid resta interessato ma, al momento, non sembra nelle condizioni di affondare il colpo viste le situazioni ancora in divenire di Julian Alvarez e Sorloth mentre il Fenerbahce, che offrirebbe condizioni economicamente migliori all'esterno offensivo, ha offerto circa 35 milioni (bonus compresi) all'OM. Troppo pochi per accontentare il club transalpino. Ora, quindi, la palla passa ai Friedkin che devono dare il via alle manovre in entrata dopo un mese di giugno senza cessioni. Nei giorni scorsi, in una call andata in scena con D'Amico e Gasperini, la proprietà ha manifestato la necessità, magari sfruttando la possibile proroga della Uefa, di realizzare comunque plusvalenze. Il ds, nel frattempo, attende indicazioni per definire con parametri più certi le strategie sul mercato dei prossimi due mesi. Con l'allenatore sempre più impaziente e in pressing per la stretta finale sul suo primo obiettivo per rinforzare la squadra. Il tecnico spera di accelerare il più possibile i tempi soprattutto in relazione all'inizio del ritiro del 13 luglio quando spera di avere almeno un nuovo arrivo. Non solo Greenwood. Sul tavolo anche i rinnovi che da settimane tengono banco a Trigoria. Ieri è andato in scena il primo incontro tra l'agente di Pellegrini e la dirigenza. Un primo passo verso la definizione dell'accordo per il prolungamento del contratto. Ultimissimi dettagli anche per Dybala. L'argentino firmerà per un'altra stagione con possibile inserimento di clausole di rinnovo. In queste ore si stanno limando i dettagli dei bonus prima di arrivare all'ufficialità. Anche Celik, che tra i tre aveva trovato per primo l'intesa, va verso la definizione del rinnovo su esplicita richiesta dell'allenatore, così come gli altri due calciatori che hanno terminato ufficialmente lo scorso 30 giugno il loro precedente contratto. Intanto lunedì sarà il giorno degli abbonamenti. Il club, infatti, comunicherà le modalità di definizione dei tesseramenti per la stagione 2026-2027, ovvero quella che aprirà l'anno del centenario. Grande attesa tra i tifosi che sono pronti ancora una volta a raggiungere quota 40 mila. Chissà se tra le notizie che accompagneranno le code virtuali per l'abbonamento ci sarà anche qualche colpo dal mercato. Gasp è in pressing, ora i Friedkin devono fare la prossima mossa.

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