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Soulé spera. Oggi il test a Cannes

La penna degli Altri
di FedericoL
domenica, 26 luglio 2026 alle 8:06
Soulé
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IL TEMPO (GAB. TUR) - Prima amichevole internazionale per la Roma. Dopo i test con la Primavera e con il Trastevere, la squadra giallorossa volerà in Francia oggi per affrontare il Cannes, club di terza divisione francese di proprietà dei Friedkin. Appuntamento alle 17.30 allo stadio Piene de Coubertin (diretta Dazn) per l'ultima amichevole prima della partenza per il Galles, dove la Roma svolgerà la seconda parte di ritiro. Out dai convocati Cherubini. Cardiff, Newport County e Brighton i tre test previsti in quel periodo. Poi, l'amichevole di Ferragosto con il Borussia Dortmund in Germania, l'ultima prima dell'esordio stagionale con la Fiorentina il 24 agosto. Con il Cannes si rivedrà Soulé, assente con il Trastevere per una gestione dei carichi di lavoro. E un'estate importante per l'argentino, che a giugno sembrava essere uno dei sacrificabili in ottica settlement agreement. La permanenza nella Capitale, però, resta tutt'altro che scontata. Gasperini ha più di qualche dubbio sul potenziale del ragazzo di Mar del Plata, oltre che sulle scarse garanzie da un punto di vista fisico. Dopo aver trascinato ta Roma per sei mesi, la seconda parte della scorsa stagione dell'ex Juventus è stata condizionata dalla pubalgia. Il mercato non ha risposto come la Roma si augurava, ma la sua posizione resta in bilico. A partire da oggi, allora, Soulé cerchera di lanciare segnali concreti a Gasp, per convincerlo a puntare su di lui anche sulla stagione che sta per iniziare.

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