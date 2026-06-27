Soulé rifiuta l'Arabia, la Roma spera nel rilancio. No alla Juve per Svilar

La Roma sperava di poter definire agevolmente la cessione di Matias Soulé all'Al-Ahli, club arabo pronto a offrire 10 milioni di euro a stagione all'attaccante e circa 35 milioni complessivi (30 più bonus) alla società giallorossa. Tuttavia, l'argentino ha rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita per ragioni di competitività e per evitare di uscire dai radar del ct dell'Argentina Lionel Scaloni, dopo aver già dovuto saltare il Mondiale a causa della pubalgia che ne ha condizionato la stagione (...). Resta invece in piedi l'opzione Stoccarda: i tedeschi offrono 30 milioni di euro, ma la Roma ne chiede 40 per far respirare il bilancio entro la scadenza delle plusvalenze del 30 giugno (...).

Sul fronte delle uscite il nome più caldo resta quello di Manu Koné (...). Al momento le cessioni dei giallorossi registrano una fase di stallo, con l'unica operazione conclusa rappresentata dal giovane Alessandro Romano, passato al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli elementi considerati incedibili, la Roma alza il muro per Mile Svilar. Il portiere, reputato intoccabile da Gian Piero Gasperini e dal neo ds Tony D'Amico, è stato oggetto di un sondaggio della Juventus sulla base di una proposta da 35 milioni di euro. La risposta dei giallorossi è stata netta: la società non si siederà al tavolo delle trattative per meno di 60 milioni di euro (...). Blindati anche l'esterno Wesley, rientrato a Trigoria dopo l'infortunio che lo ha privato del Mondiale con il Brasile, e Donyell Malen, attualmente titolare con l'Olanda nella rassegna iridata.

(Repubblica)