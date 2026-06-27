Soulé non accetta le offerte arabe. I giallorossi provano a convincerlo

La Roma sta continuando a lavorare sulle uscite. La speranza è sempre quella di convincere Matias Soulé ad accettare la corte dei club arabi (...) Soulé però non è convinto, vorrebbe in caso andare a giocare in un campionato competitivo come Premier o Bundesliga.

Tra l'altro dall'entourage del giocatore emerge un po' di malcontento per la gestione degli ultimi mesi. E per il fatto di essere stato messo sul mercato dopo aver giocato in condizioni spesso critiche.

(gasport)