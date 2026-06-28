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Soulè Al-Ahli: pressing Roma

La penna degli Altri
di FedericoL
domenica, 28 giugno 2026 alle 8:52
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Il conto alla rovescia è partito. Mancano settantadue ore (minuto più minuto meno in base all'orario di lettura) al 30 giugno e la Roma sta provando in tutti i modi ad avvicinarsi ai 50 milioni di plusvalenze. Una cifra difficilmente raggiungibile visto il poco tempo a disposizione, ma l'obiettivo di D'Amico è provare ad arrivare almeno ad un passo dal traguardo finale. L'ago della bilancia è Soulé che in queste ore scioglierà gli ultimi dubbi sul suo futuro. L'Al Ahli (che già nel 2023 aiutò i giallorossi con l'acquisto di Ibanez) è in pressing e il club lo sta spingendo verso l'addio. Tutto risolto? Ancora no. L'argentino non si aspettava di essere messo alla porta. (...) Soulé avrebbe preferito la Germania, una scelta condivisibile considerando la giovane età (23). Ma ad oggi l'unico vento a soffiare forte è quello d'Arabia e la ricca proposta da 10 milioni a stagione fa vacillare. Rispetto ai giorni scorsi si sta aprendo una porticina, ma la fumata bianca è ancora lontana anche perché offerte ufficiali ancora non sono arrivate. Il club giallorosso chiede 40 milioni, ma potrebbe accontentarsi anche di 35 più bonus per registrare una plusvalenza vicina ai 15 che ridurrebbe ancor di più la soglia. (...) E Koné? Il francese si sta mettendo in mostra al Mondiale. La panchina all'esordio col Senegal è ormai un lontano ricordo e con Iraq e Norvegia è stato assoluto protagonista. Potrebbe comunque partire a luglio o a agosto anche perché a fine torneo il prezzo lieviterà dai 45 attuali a quasi 60. (...)
(Il Messaggero)

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