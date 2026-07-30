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Sorpresa Friedkin: Galantic nuovo Ceo. «Conosce l'Italia, è romanista da sempre»

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
giovedì, 30 luglio 2026 alle 7:51
john galantic chanel
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Poco meno di due anni dopo l'addio turbolento di Lina Souloukou, la Roma ha finalmente un nuovo Ceo. A gennaio 2025 sembrava tutto fatto per l'arrivo di Alessandro Antonello che è poi stato sedotto e abbandonato dai Friedkin, ieri è arrivato l'annuncio dell'ingresso in società di John Galantic. Un ritorno a Trigoria: nel 2014 - nell'era Pallotta - era presente nel consiglio d'amministrazione. Nel maggio 2017 era stato nominato componente del Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi, ruolo ricoperto fino al 2020, anno dell'avvento dei nuovi proprietari americani. Proprio Dan e Ryan con un lungo messaggio sul sito lo hanno accolto: «Siamo molto orgogliosi di annunciare la nomina di John Galantic a Chief Executive Officer dell'AS Roma». [...]
Contratto di tre anni per lui. La passione per la Roma, invece, grazie al padre Ivan che aveva vissuto nella Capitale tra il 1939 e il 1951. [...]
(Il Messaggero)

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