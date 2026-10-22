Sono già undici i marcatori stagionali

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Anche quest'anno, come da bando dei diritti tv, cinque partite verranno trasmesse in modalità gratuita. Tra queste ci sarà anche il big match Napoli-Roma, in programma sabato 24 alle ore 18:30. La sfi...
Alla vigilia della sfida di Europa League tra Bournemouth e Milan, Justin Kluivert ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport, tornando anche sulla sua esperienza alla Roma e sul legame rimas...
Il nome di Manu Koné continua ad attirare l’attenzione delle big europee. Dopo l’interesse mostrato dal Chelsea nella scorsa estate, sul centrocampista francese della Roma ci sarebbe ora anche il Baye...
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