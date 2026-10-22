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Sono già undici i marcatori stagionali

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
Hermoso
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Attacco in emergenza? La Roma segna con un’intera squadra che ha imparato a prendersi la scena e a distribuire gol e responsabilità. Con la rete di Molina contro lo Slovan, sono saliti a 11 i marcatori diversi in appena 10 partite stagionali. Un bottino che racconta la forza collettiva della squadra di Gasp, capace di trovare risorse preziose anche oltre i suoi interpreti offensivi.
A guidare la cooperativa giallorossa c’è Malen, autentico trascinatore con nove reti. Alle sue spalle, a quota due, si trovano Pisilli, Koné, Soulé ed Hermoso [...]. Una marcatura a testa, invece, per Lulli, Mora, Cristante, De Roon, Castro e Molina, ultimo ad aggiungersi alla lista con il sigillo europeo di martedì sera.
Una Roma a trazione collettiva, dunque, dove il gol non è affare riservato agli attaccanti, ma un obiettivo condiviso da ogni reparto [...]. Considerando tutte le competizioni, i giallorossi hanno mandato in rete più giocatori dell’Inter, ferma a dieci marcatori diversi. Se Malen fa il leone, alle sue spalle ruggisce tutta la Roma.
(Corsport)

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