Solo Cristante out. Pisilii é recuperato: influenza smaltita. Ma gioca De Roon

Tutti tranne. L'antivigilia di, a Trigoria, ha riportato il gruppo a completa disposizione di Gasperini. (...) Dietro pochi dubbi, con Mancini, Ndicka e Hermoso che difenderanno Svilar dagli attacchi di Paz e compagni. Sulle fascesono i favoriti, mentre in medianaarà coppia con Koné. Recuperatoche, dopo una lieve influenza, sarà a disposizione e in panchina. Il vero dubbio rimane sul terzo elemento in attacco: Dybala e Malen le certezze, mentre Soulé e Pellegrini si giocano una maglia. Mora più defilato.