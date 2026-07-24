Solitudine Malen

IL TEMPO (L.PES) - Malen cerca partner. All'alba del 24 luglio, ad un mese esatto, perciò, dall'esordio in campionato contro la Fiorentina, la Roma è ancora in attesa di chiudere il primo colpo di mercato. E la priorità, si sa, per Gasperini è sempre stata quella di rinforzare l'attacco. Soprattutto alle spalle del bomber olandese che la scorsa stagione, col suo arrivo, ha dato la svolta a un reparto offensivo fino a quel momento (Soulé a parte) quasi innocuo. Il tecnico ha chiesto esplicitamente due titolari per completare il tridente, ma ad oggi gli unici disponibili in quel ruolo sono Dybala e Soulé. I due argentini, nella testa di Gasp, non rappresentano esattamente due certezze.

La Joya, quando a disposizione, giocherà, e anche tanto, ma l'incognita sui possibili stop fisici resta elevata. Matias, invece, resta un nome buono per il mercato. La presenza di Dybala e la voglia di cambiare marcia sulle ali d'attacco, oltre al fatto che l'allenatore ha qualche dubbio sul suo potenziale, lo rendono, come era stato già a giugno, un papabile cedibile della rosa. Ancora di offerte concrete non ne sono arrivate a Trigoria, ma da qui alla fine del mercato molto può ancora accadere. Non solo esterni, però. Al momento poche certezze anche tra i «colleghi» del centravanti olandese. La Roma vorrebbe inserire in squadra un'alternativa di livello, visto il doppio impegno della Champions che, al momento fino a gennaio, si farà sentire nel calendario della stagione. L'idea principale resta Tresoldi, anche se tra i nomi sondati c'è pure Castro del Bologna. Ma molto dipenderà dal futuro di Dovbyk. L'ucraino ad oggi è, di fatto, fuori dalle idee del tecnico e in cerca di una sistemazione. Difficile pensare che possa partire a titolo definitivo, e c'è inoltre il problema ingaggio che frena sul nascere molti sondaggi. Il suo nome circola sempre con interesse in Spagna e non è detto che il Villarreal, dopo la corte della scorsa estate, non possa rifarsi sotto. C'è poi anche l'interrogativo Vaz. Il francese, al momento ai box per l'infortunio al legamento collaterale del ginocchio, potrebbe restare come terza alternativa tra le punte ma non è da escludere una stagione in prestito per collezionare minuti.

Intanto ieri a Trigoria è andato in scena il terzo test pre-stagionale, stavolta contro il Trastevere. Sei a zero il risultato finale con i gol, oltre alla firma di Malen, di Dybala, Cristante, Cherubini, Angelino (nel secondo tempo in campo praticamente con la Primavera) e Arena. Da segnalare le indicazioni «particolari» del vice di Gasp Tullio Gritti al giovane della Primavera Camara. Il classe 2009 letteralmente telecomandato durante la ripresa. Ad assistere al match anche il ds D'Amico, che dopo l'affare Summerville sfumato è a caccia di nuovi profili per l'attacco. Nusa resta in pole position con i contatti tra le parti che proseguono. Ma gli alti costi e la concorrenza della Premier rendono complicata l'operazione. In lista, tra nomi proposti e valutati, anche Godts e Paixao, che per ora hanno convinto meno. Intanto in uscita occhi puntati su Koné. Il Manchester riflette sull'affondo per il francese che però spera in un'offerta del Psg. Nei taccuini di club inglesi è finito anche El Aynaoui, altro calciatore che potrebbe ricevere offerte dopo un buon Mondiale.