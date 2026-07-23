Si rivedono Malen e Ndicka. Oggi test con il Trastevere

In attesa degli acquisti, Gian Piero Gasperini si consola con il ritorno di Donyell Malen ed Evan Ndicka. Il centravanti olandese e il centrale ivoriano, infatti, ieri hanno svolto il primo allenamento a Trigoria dopo le vacanze post Mondiale e andranno a infoltire una rosa che al momento offre poche scelte. (...) Ndicka, reduce dall'infortunio rimediato al derby, non ha disputato nemmeno un minuto con la Costa d'Avorio. Malen, invece, torna da un torneo complicato con l'Olanda: zero gol in quattro gare e un rapporto mai decollato con il ct Koeman, anche per il ruolo da esterno che gli è stato assegnato dal secondo match in poi. Il 30 luglio sarà il turno di El Aynaoui, poi all'appello mancherà solo Koné. Gasperini concederà qualche minuto ai due "nuovi" arrivati nell'amichevole di oggi a Trigoria (ore 18) contro il Trastevere. Per l'occasione la Roma sfoggerà la nuova maglia, in cui compare il vecchio stemma, presentata ieri sui social e spoilerata da Dybala nella notte dei festeggiamenti per i 99 anni del club.

(gasport)