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Si parte senza volti nuovi

La penna degli Altri
di FedericoL
lunedì, 13 luglio 2026 alle 7:28
gasperini 2 roma cannes 1
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IL TEMPO (F. BIAFORA) - Appuntamento a tutti entro le ore 12. Stamattina Trigoria tornerà a riempirsi di nuovo dopo la lunga pausa dopo la fine del campionato che ha regalato il ritorno in Champions League. Gasperini, che inizia la sua seconda stagione alla guida della Roma, ha convocato i suoi per la prima settimana di allenamenti. La prima sgambata, tra una visita medica di rito e l'altra al Campus Biomedico, è in programma nel pomeriggio dopo il pranzo di  gruppo. A tavola non ci saranno però volti nuovi rispetto al passato (mancheranno dopo gli addii El Shaarawy, Ferguson, Zaragoza e Tsimikas), con il club che ieri ha inoltre deciso di non pubblicare la lista dei convocati. Il motivo è indubbiamente legato alla situazione di Dybala, per il quale ieri sera non era ancora arrivato l'annuncio ufficiale del rinnovo di contratto. L'argentino, tornato nella Capitale sabato sera, è formalmente svincolato, così come Pellegrini, e fino al deposito del contratto non lo si può  considerare un tesserato giallorosso. I dirigenti capitolini hanno lavorato con l'obiettivo di sbrigare ogni formalità dello scambio di documenti entro stamattina, in modo da mettere la Joya subito a disposizione di Gasp. Senza altre inutili perdite di tempo, visto che l'accordo economico è già blindato da giorni. Svilar, Gollini, Vasquez, Zelezny, Ghilardi, Mancini, Ziolkowski, Hermoso, Kumbulla, Reale, Angelino, Wesley (ad un passo dal rientro dopo l'infortunio), Rensch, Mannini, Cristante, Pisilli, Pagano, Cherubini, Soulé, Vaz e Dovbyk. Dovrebbero essere questi i giocatori (più qualche elemento della Primavera) che si affacceranno nel centro sportivo, con la squadra che sarà priva dei calciatori che sono stati impegnati coni Mondiali. Il primo a tornare sarà Celik, che si rivedrà la prossima settimana. Anche per lui non è però ancora arrivato l'annuncio su un rinnovo già definito. Poi toccherà a Malen e N'Dicka, a seguire i due marocchini Salah-Eddine ed EI Aynaoui, con Koné ultimo «superstite» della competizione mondiale con la sua Francia. Insomma la squadra sarà al completo o quasi soltanto nel ritiro in Galles. L'allenatore piemontese, che attende pure che venga sistemata la questione Pellegrini al più presto, ha scelto di partire subito con grande intensità, optando per doppie sedute di lavoro in tutti i giorni a partire da domani. Eccezion fatta per il 16 e il 19, date in cui sono in agenda le partitelle in famiglia con la Primavera (non sono però escluse sgambate aggiuntive in quei giorni). Il tecnico attende poi qualche rinforzo dalla società, che per ora ha soltanto completato le operazioni in usci-ta di Baldanzi, Sangarè, Saud e Romano. Il direttore sportivo D'Amico ha fissato la lista degli obiettivi e, in particolare su Moreira, spera di abbassare le richieste dello Strasburgo. Garnacho resta in lizza per l'attacco, così come Tresoldi per la zona centrale. Fino ad oggi il passo è stato lento, ora Gasp chiede alla società di accele-rare per onorare al meglio la stagione che porterà al centenario.

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