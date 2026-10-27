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Sguardo al futuro: è ufficiale, Lulli rinnova. Firma anche De Marzi

La penna degli Altri
di R.P.
Lulli
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IL TEMPO (L. PES) - Due rinnovi "verdi" in casa Roma. Uno già noto e ufficializzato, l'altro lo sarà a breve. Emanuele Lulli e Giorgio De Marzi hanno firmato con i giallorossi fino al 2031. Entrambi erano in scadenza alla fine della stagione e sono stati confermati. Ieri è arrivato il comunicato per il laterale che ha ricevuto l'elogio di Gasperini in conferenza stampa: "Sono molto felice per lui, perché si merita tutto quello che sta ottenendo".
Promosso in Prima Squadra dopo la cessione in prestito all'Avellino sfiorata, Lulli si sta confermando su ottimi livelli, trovando anche il primo gol tra i "grandi", e già stasera prenota una maglia da titolare. Guadagnerà circa 500mila euro con un contratto a salire. Destino simile ma con cifre diverse per il connazionale italo-statunitense che in questa stagione ricopre la casella di terzo portiere.
A giugno restano poi gli altri quattro calciatori in scadenza: Gollini, Hermoso, Pellegrini e Dybala. Per il portiere la firma era vicina già in estate per un'altra stagione e si resta verso quella direzione. Sensazioni positive anche per il difensore al quale in primavera era stata attivata l'opzione per un anno aggiuntivo.
Discorso diverso per Dybala e Pellegrini. La società ha scelto per entrambi un rinnovo annuale proprio per valutare sul campo un'eventuale conferma. La sensazione è che una decisione possa arrivare solo a 2027 inoltre, quando il quadro delle presenze per entrambi sarà più chiaro e anche l'apporto alla squadra in termini di gol e assist. L'argentino stasera tornerà a disposizione, mentre il centrocampista è alle prese con l'ennesimo infortunio. La Roma medita.

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