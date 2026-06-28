Settore giovanile: frenata per Margiotta in giallorosso

D'Amico era pronto a portare a Roma Margiotta come nuovo responsabile del settore giovanile. Tanto che il Verona aveva già chiuso un accordo con Ferrarese. Nelle scorse ore sull'arrivo in giallorosso di Margiotta si è però registrata una frenata. Con il vivaio romanista che a breve rischia di restare «scoperto», visti gli accordi in scadenza di De Rossi e Conti.

(Il Tempo)