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Sette giorni al raduno. Pellegrini in stand-by

La penna degli Altri
di MV
lunedì, 06 luglio 2026 alle 7:22
pellegrini 4
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[...] Trigoria è pronta a popolarsi anche se la squadra - almeno inizialmente - sarà ridotta all'osso. Escludendo i giovani (Mannini, Reale, Cherubini, Pagano) e i portieri, al momento sono tredici i giocatori di movimento a disposizione di Gasp per il 13 luglio. Da aggiungere, forse, ci sono gli svincolati Celik, Dybala e Pellegrini che sono pronti a firmare il contratto. Tutto fatto per Zeki (il 13 non ci sarà poiché avrà delle settimane extra di vacanza causa Mondiale) e Paulo, mentre servirà ancora del tempo per quello di Lorenzo. D'Amico dopo un paio di giorni fuori Roma oggi tornerà nella Capitale ed ha in agenda un colloquio con l'agente per arrivare alla fumata bianca. Intorno al 22 luglio si rivedranno anche Malen e Ndicka, mentre è ancora da stabilire la data del rientro di El Aynaoui, Salah-Eddine e Koné che si sfideranno ai quarti di finale giovedì sera. [...] Punta ad essere fin da subito a disposizione Wesley che sta recuperando dall'infortunio. [...] Chi ci sarà sicuramente è Soulé che è ancora in attesa di conoscere il suo futuro. Due giorni fa, in Argentina, ha avuto un incontro con un membro del suo entourage. [...] Capitolo abbonamenti: oggi il comunicato ufficiale con tutte le informazioni per i tifosi, l'attesa è finita. L'obiettivo è raggiungere nuovamente le 40.000 tessere.
(Il Messaggero)

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