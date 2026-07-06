Celik, è fatta. Dettagli per Dybala

Zeki Celik è il primo a tagliare il traguardo. Il terzino turco ha definito tutti gli aspetti del rinnovo con la Roma e firmerà a breve il nuovo contratto triennale da circa 3 milioni di euro netti a stagione. [...] L'annuncio ufficiale è atteso tra domani e mercoledì, quando arriverà anche la firma sul nuovo vincolo. Subito dopo toccherà a Paulo Dybala. Anche Il rinnovo della Joya è ormai alle battute finali: le parti stanno definendo gli ultimi dettagli legati al bonus e ad alcune condizioni contrattuali, ma la volontà comune è quella di chiudere l'intesa nel prossimi giorni. [...] L'obiettivo è arrivare al raduno del 13 luglio con il rinnovo già firmato. Resta Invece ancora aperto il dossier Pellegrini: tra oggi e domani proseguiranno gli incontri tra il direttore sportivo D'Amico e l'entourage del centrocampista per cercare di trovare un punto d'Incontro sul nuovo accordo.

(Corsport)