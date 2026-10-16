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Scudetto, Nba, l'arena: i piani di Nelson e soci

La penna degli Altri
di R.P.
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Metti una città che fa delle sue tradizioni sportive un vanto e delle sue radici cestistiche una virtù e consegnale due nuove squadre di basket da tifare. L'esperimento più che sportivo sembra sociale (...)
Eppure la Bc Roma e la Maxima hanno tentato di calarsi in questa realtà con la forza dei progetti. Il primo impatto non è stato banale, visto che domenica c'erano più di 9mila persone al derby. Dopotutto è già partita una corsa all'oro, entrambe hanno impegnato manager di alto profilo e risorse per accogliere la Nba Europe, che sceglierà solamente una delle due e che punta a catturare un nuovo mercato da 50 miliardi di dollari. Dietro la BC c'è la figura di Nelson, l'ex general manager del Mavericks che ha coinvolto Doncic (...)
"Il basket ci scorre nelle vene" è il pensiero di Nelson, uno talmente abituato alle questioni di campo che, come un gran difensore, prima di tutto osserva i piedi di chi ha davanti: "Scarpe verdi, quindi tifi Celtic? Mio padre era un mito a Boston". 
"Vogliamo giocare la Nba Europe, ma se non dovessimo farcela non scapperemmo. Non so se il mercato potrà sostenere due grandi Leghe" parla dell'Eurolega in questo caso. "La nostra casa è il palazzetto di Viale Tiziano ma non è definitiva. Avevamo fatto un'offerta per il Pala Eur". In ballo c'è pure il centrale del Foro Italico. 
Con la Roma ci sono stati diversi incontri, l'ultimo martedì in presenza del Ceo Galantic. I vari scenari di collaborazione al momento non riguardano l'ingresso dei texani nel club. 
(Corsport)

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