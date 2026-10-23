Scatta l’ora di Mora: Gasperini finora l’ha difeso, ora deve convincere

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Ieri pomeriggio, dopo i controlli, è spuntato un sorriso grande così sul volto di Paulo Dybala. Il polpaccio destro leggermente lesionato (all'altezza del gemello) non gli dà quasi più noia, tanto che...
La combinazione tra il blocco dei trasporti. le manifestazioni e le potenziali difficoltà operative delle forze dell'ordine a causa dell'assenza di carburante potrebbe mettere a forte rischio la gesti...
La Roma guarda già a gennaio. Come scrive il quotidiano, infatti, i giallorossi vogliono rinforzare la fascia. Oltre ad Oosterwolde il nome nuovo è Balde del Barcellona. Terzino sinistro che sta trova...
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