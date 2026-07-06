Sarà forte, basta unire i puntini...

IL ROMANISTA (D. LO MONACO) - Basta unire i puntini. Provando a tirare una linea di congiunzione che porti a Greenwood, passando per Summerville e poi toccando Garnacho e Pulisic e persino Alajbegovic (che era stato praticamente preso da Massara ma che non ha ancora il profilo giusto per la squadra che ha in mente Gasperini quest’anno), per arrivare magari a Leão, in uscita dal Milan e offerto a diversi club, si capisce come il reparto offensivo della Roma il prossimo anno sarà quello che alla resa dei conti avrà conosciuto il miglior upgrade rispetto alla stagione appena conclusa. [...] Una rivoluzione non sarebbe stata possibile, non subito, ma Gasperini sapeva che era soprattutto lì davanti che la Roma aveva necessità di migliorare. Non a caso con l’arrivo di Malen a gennaio le cose sono cambiate radicalmente, nonostante poco abbiano inciso i due ulteriori acquisti, Venturino e Robinho Vaz, uno rispedito al mittente, mentre l’altro presto conoscerà la sua destinazione in prestito. Lì davanti, come vice-Malen arriverà molto probabilmente Nicolò Tresoldi, giovane talento di nazionalità italiana che in quella bottega cara di scopritori di talenti del Bruges stavano già valorizzando. La sensazione, peraltro, è che la Roma possa cercare di raggiungere nomi persino più prestigiosi, magari al momento nascosti. [...] Gasperini viene informato quotidianamente di quello che accade e spesso partecipa in prima persona alle trattative, spiegando direttamente ai giocatori le sue idee tattiche. Basta unire i puntini per capire che queste sono le priorità del mercato. [...] Quest’anno si sta invece puntando tutto sull’attacco, anche se tra gli obiettivi principali c’è anche l’esterno di centrocampo (e Diego Moreira sarebbe un altro acquisto prestigioso) e forse ci sarà bisogno anche di comprare un altro difensore. Ma il mercato è lungo. Quello che conta è che Gasperini avrà a disposizione una squadra che possa ben figurare non solo in campionato, dove la Roma si è già posta come terza forza, ma anche in Champions League, una competizione che la squadra giallorossa ha visto in TV negli ultimi anni, proprio mentre Gasperini lottava come un leone spaventando anche le armate dei club più ricchi. [...]