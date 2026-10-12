Rosso a Bobby. Chiede scusa e punta Napoli

Non ci sono dubbi che il tackle di Malen su Kaiki al minuto 53 debba essere punito con un’espulsione diretta (prima in carriera per l’attaccante). Soprattutto dopo che il designatore Orsato, nei vari incontri con la classe arbitrale, ha battezzato come errore grave il mancato cartellino rosso a Caqueret su Britschgi durante Como-Parma della seconda giornata. Un fallo dalla dinamica simile, ma molto più grave, che Collu ha però punito soltanto con un’ammonizione. Un errore da penna rossa da non ripetere, dunque. E andrebbe ricordato anche a Pairetto che in Lecce-Bologna ha solo ammonito El Azzouzi per un intervento simile su Ndri. Ma Fabbri non è Pairetto e non ci pensa due volte a tirare fuori il rosso appena vede il centravanti giallorosso entrare in quel modo sulle caviglie di Kaiki. Decisione giusta, secondo le direttive di Orsato, anche se qualche secondo prima lo stesso Malen è trattenuto un paio di volte per la maglietta da Ramon. Se l’arbitro avesse fermato il gioco, tutto il resto non sarebbe accaduto. […]

Concetto ripetuto anche dal diretto interessato al quarto uomo Sozza mentre si avvia verso gli spogliatoi. Vero, ma ci sono due particolari da evidenziare: la nuova linea dettata dal designatore è quella di lasciar correre in circostanze di questo tipo; Malen, pur sbilanciato, non si ferma ma continua a giocare non curandosi delle trattenute. Da lì è nato il fallo da espulsione, probabilmente dettato dalla frustrazione di non aver tenuto palla e di non essere ancora riuscito ad incidere: «Chiedo scusa alla squadra e ai tifosi», ha scritto sui social l’olandese. Una presa di coscienza, forse finalizzata ad ammorbidire il giudice sportivo, chiamato a decidere se confermare una sola giornata di squalifica per fallo grave di gioco o arrivare a tre, che poi diventerebbero due, per condotta violenta (possibilità remota). […]

Ad assolverlo anche Gasperini che, pur non negando la gravità del fallo, cerca di trovare delle attenuanti: «Ha avuto uno slancio dopo essere stato trattenuto e ha toccato anche la palla. Su di lui c’era prima fallo. Quello che è brutto è il salto, ma non c’è intenzionalità. Non c’è nessuna volontà né determinazione a fare male. L’episodio ha imbruttito la partita». Il tecnico si è poi innervosito quando in tv è passata l’azione a rallentatore, dando l’impressione che il gesto fosse più grave di quanto apparso in presa diretta: «Il calcio non è fatto di fotogrammi ma di azioni, altrimenti si può giustificare tutto. È ora di smetterla coi fotogrammi, falsificano la realtà. Abbiamo subito questa cosa per anni, finalmente da quest’anno si vede un calcio più vero. Per favore, non torniamo indietro». […]

Fa saltare in panchina Fabregas, invece, il mancato fallo di Wesley su Diao diretto verso la porta. Un errore del direttore di gara non corretto dal Var, poiché l’intervento sarebbe stato punibile soltanto con un’ammonizione e non con l’espulsione. Ndicka, infatti, è giudicato dai varisti in grado di intervenire in seconda battuta sul senegalese, escludendo così la chiara occasione da rete. Insufficiente, dunque, la direzione di gara di Fabbri che al 68’ alza bandiera bianca per un problema al ginocchio: «Mi fa male, corro troppo», dice alle panchine prima di passare il fischietto a Sozza. […]

(messaggero)