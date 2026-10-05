Roma, una difesa di "gladiatori"

"Mi sono ritrovato una difesa di gladiatori". Gli è uscita così, tra il compiacimento generale. E probabilmente, al di là della retorica, avrà fatto piacere anche ai diretti interessati. Sì, perché leggi Gasp e pensi all'attacco, ai gol, ai centravanti, alle magie di Dybala, alle sovrapposizioni degli esterni. Poi, però, vai a leggere i numeri della difesa e rimani quantomeno sorpreso. Magari il miglior reparto arretrato dopo 5 giornate di campionato può essere un caso. Non lo può essere, però, se è la prosecuzione di un lavoro di un anno. […] Perché andando a riprendere i numeri della passata stagione, la difesa giallorossa ha completato l'annata in seconda posizione (31 reti al passivo, media 0.82 a gara) dietro soltanto al Como (29) che oggi invece arranca con 6 gol subiti in 5 partite. E come se Gasp, si sia trasformato a 68 anni (anche se qualcosa si era cominciato a intravedere nell'ultimo anno all'Atalanta, concluso con il minor passivo dell'esperienza a Bergamo: 37 gol) in una sorta di difensivista d'attacco, capace di salvaguardare la difesa non rinunciando alla filosofia del gol. […]

Alcuni dati vengono in aiuto e spiegano anche come alcune frasi che spesso vengono interpretate come retoriche («Si difende in 11, si attacca in 11») soprattutto per il tecnico piemontese hanno un senso. Il riferimento è al recupero alto, all'efficacia della pressione che la Roma, giocando a uomo a tutto campo, esercita. I giallorossi nella varie statistiche del nostro torneo, sono primi per recuperi sulla trequarti: 5,8 a partita che li fanno essere anche primi per possessi riconquistati nella zona centrale del campo (141) che permette di chiudere il cerchio con 17 conclusioni nate da recuperi alti. […] E qui si inseriscono i fantastici quattro, ai quali aggiungere Ghilardi e Kourielakis. Un pacchetto di centrali del genere - Ndicka, Mancini, Belardi e Hermoso - in serie A non ce l'ha nessuno. Nemmeno l'Inter campione d'Italia. Senza dimenticare che dietro di loro, tra i pali, gioca Svilar, da tempo il miglior portiere del campionato. […]

Gasp ha solo l'imbarazzo della scelta, potendo permettersi di non far giocare in partenza l'ivoriano contro l'Inter, preferendogli Belardi, e presumibilmente riproporlo proprio al posto dell'argentino domenica. L'Argentina affronterà infatti nella notte tra martedì e mercoledì al Monumental di Buenos Aires il Benin per l'ultimo di Messi in Albiceleste. L'ultimo impegno della Costa d'Avorio, invece, è stato sabato contro il Camerun, il che porterà Evan ad essere presente alla ripresa degli allenamenti martedì.[…] Considerando anche il lungo viaggio di ritorno (13 ore), appare difficile immaginare l'ex Marsiglia allenarsi prima delle 48 ore che precederanno la sfida tra giallorossi e lariani. Poco male, al di là dell'intercambiabilità degli interpreti, da domenica in poi la Roma è attesa da 9 gare in meno di un mese. Spazio ci sarà per tutti. Anche per Kourielakis, ieri titolare contro la Germania, che sinora ha racimolato appena 22 minuti in campo.

(messaggero)