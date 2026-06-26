Roma, tre amichevoli a Trigoia: poi il Galles

IL TEMPO (L. PES) - Poco più di due settimane all'inizio della stagione della Roma col raduno a Trigoria del 13 luglio, e l'estate giallorossa prende sempre più forma.

Prima della partenza per il ritiro in Galles (dal 31 all 8 agosto) i ragazzi di Gasperini disputeranno tre amichevoli al Fulvio Bernardini. Un test in famiglia con la Primavera, uno col Roma City e la sfida al Trastevere (la data dovrebbe essere tra 23 e 24). II primo appuntamento nel Regno Unito, invece, sarà contro il Cardiff City il primo agosto nella capitale gallese. Prima della partenza per la seconda parte del ritiro in calendario anche la partita in famiglia col Cannes dei Friedkin. Ieri, invece, sono stati ufficializzati gli altri due test sempre durante la trasferta d'oltremanica. Il primo sarà il 4 agosto contro il Newport Town (squadra di League Two inglese, quarta divisione) mentre l'altro quattro giorni dopo con il Brighton all'American Express Stadium. L'ultimo appuntamento è fissato per Ferragosto a Dortmund, nell'ultima amichevole pre-campionato contro il Borussia Dortmund in programma alle 17.30 al Signal Iduna Park. Poi l'esordio fissato per lunedì 24 agosto all'Olimpico contro la Fiorentina. A proposito di stadio, la prossima settimana dovrebbero arrivare novità sugli abbonamenti per la prossima stagione. L'attesa dei tifosi sale sempre di più tra centenario e ritorno in Champions League.