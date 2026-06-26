Roma, tre amichevoli a Trigoia: poi il Galles

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
Mancano sedici giorni al via ufficiale della nuova stagione, ma per Gasp il conto alla rovescia è già iniziato. Anzi, non si è mai fermato. Il tecnico vuole una Roma pronta a correre fin dal primo gi...
IL ROMANISTA (L. FRENQUELLI) - Sì, d’accordo la plusvalenza, ma con un minimo di riserva. La Roma sta lavorando su più fronti per colmare l’ormai famigerato gap di plusvalenze richiesto dall’Uefa e or...
IL ROMANISTA - Sono giorni senza dubbio complessi per la Roma, impegnata nella ricerca di offerte congrue per raggiungere gli obiettivi finanziari necessari a rispettare i paletti del FPF. Tuttavia, d...
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