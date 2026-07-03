Roma, per Greenwood l'offerta nel weekend

LEGGO (F. BALZANI) - L'accelerata è arrivata, per evitare sorpassi inattesi. Ieri la Roma ha spinto sul pedale per Mason Greenwood (nella foto) e avviato i primi contatti col Marsiglia. Dopo aver convinto l'attaccante a sposare il progetto Roma, infatti, Gasperini è in attesa del passo ufficiale dei Friedkin. Anche perché nel frattempo sull'inglese si è affacciato l'Atletico Madrid che potrebbe perdere uno tra Alvarez e Sorloth e quindi avere tutta la liquidità necessaria per superare la concorrenza. Per questo bisogna agire in fretta, entro il weekend.

Sullo sfondo il Fenerbahce, meta poco gradita a Greenwood che è sempre stato in contatto con Gasp e che ha accettato un quadriennale da 5 milioni a stagione. Manca solo l'offerta ufficiale che sembra ormai pronta: 42 milioni più bonus. Ancora un po' distante dalla richiesta di 50 fatta dal Marsiglia, ma la trattativa in queste ore entrerà finalmente nel vivo. L'obiettivo è portare a Trigoria Greenwood entro il raduno del 13. Il tecnico attende e ha messo fretta, insieme a D'Amico, ai Friedkin in queste ore dopo aver visto sfumare Summerville conteso ormai da diverse squadre di Premier.

A sinistra, oltre all'interesse per Godo e Moreira dello Strasburgo, c'è una nuova pista tenuta top secret. Per il ruolo di vice Malen invece sale la candidatura di Tresoldi, l'italo tedesco che ha segnato gol a grappoli col Bruges. L'attaccante ha trovato l'accordo con la Roma, ma prima servirà la cessione di Dovbyk per il quale c'è da registrare solo l'interesse del Betis. Questioni rinnovi: imminente l'annuncio per Dybala e Celik, è previsto un incontro con l'entourage di Pellegrini che ha congelato la corte del Besiktas di Italiano. Partirà in queste ore, infine, la campagna abbonamenti. L'obiettivo è arrivare di nuovo a quota 40mila tessere, con un Greenwood in più sarebbe ancora più semplice.