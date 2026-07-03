Roma, per Greenwood l'offerta nel weekend

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
Tentazione Garnacho per la Roma. I giallorossi cercano rinforzi pesanti in attacco e nella serata di ieri è tornato di moda il nome dell'argentino. Come confermato dal giornalista Alfredo Pedullà, il...
Il Marocco non smette di stupire ed è atteso dalla sfida degli ottavi di finale contro il Canada. La formazione africana si sta confermando una nazionale di prima fascia e uno dei trascinatori è senza...
Nelle ultime settimane si è registrato l'interesse della Roma per Costantino Favasuli, terzino destro di proprietà del Catanzaro. Il classe 2004 è stato attenzionato dal club giallorosso ma non solo,...
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