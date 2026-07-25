Roma, partita doppia

L'esito della trattativa per Crysencio Summerville, accasatosi all'Al-Hilal dietro una pioggia di petrodollari, costringe la Roma a riorganizzare le sue strategie di mercato. L'effetto collaterale per il ds D'Amico è l'inevitabile rialzo dei prezzi da parte dei club europei, ormai a conoscenza delle risorse a disposizione di Trigoria.

In cima alla lista delle preferenze per la trequarti torna così Antonio Nusa del Lipsia: superati del tutto i vecchi dubbi fisici, il vero ostacolo per il norvegese è la forte concorrenza del Newcastle.

(...) Nel ventaglio delle alternative per le corsie esterne figurano anche il 19enne Said El Mala (per il quale il Colonia spara alto chiedendo 50 milioni), Uzun dell'Eintracht e Sauer. Dall'Inghilterra è stato inoltre accostato alla Roma il profilo di Oscar Bobb del Fulham, giocatore apprezzato da Gasperini per qualità e passo anche se impiegato prevalentemente sulla corsia di destra.

(...) Parallelamente procede la caccia al rinforzo centrale in attacco, con la certezza che Artem Dovbyk saluterà la Capitale (piace a Fiorentina, Genoa, Betis e Valencia). Per affiancare o alternarsi a Malen, il preferito resta Nicolò Tresoldi, per cui il Club Brugge chiede però 40 milioni. Le opzioni di riserva portano a Santiago Castro del Bologna (valutazione 30 milioni) e a Christopher Nkunku, pallino di Gasp in uscita dal Milan. La società ha rassicurato il tecnico: almeno un volto nuovo in attacco sarà ufficializzato prima della partenza per il ritiro a Cardiff.

(Il Messaggero)