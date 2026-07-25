News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Roma, partita doppia

La penna degli Altri
di Paolo Rosi
sabato, 25 luglio 2026 alle 8:46
4eb038460f82-luc8732
Aggiungi come fonte preferita su Google
L'esito della trattativa per Crysencio Summerville, accasatosi all'Al-Hilal dietro una pioggia di petrodollari, costringe la Roma a riorganizzare le sue strategie di mercato. L'effetto collaterale per il ds D'Amico è l'inevitabile rialzo dei prezzi da parte dei club europei, ormai a conoscenza delle risorse a disposizione di Trigoria.
In cima alla lista delle preferenze per la trequarti torna così Antonio Nusa del Lipsia: superati del tutto i vecchi dubbi fisici, il vero ostacolo per il norvegese è la forte concorrenza del Newcastle.
(...) Nel ventaglio delle alternative per le corsie esterne figurano anche il 19enne Said El Mala (per il quale il Colonia spara alto chiedendo 50 milioni), Uzun dell'Eintracht e Sauer. Dall'Inghilterra è stato inoltre accostato alla Roma il profilo di Oscar Bobb del Fulham, giocatore apprezzato da Gasperini per qualità e passo anche se impiegato prevalentemente sulla corsia di destra.
(...) Parallelamente procede la caccia al rinforzo centrale in attacco, con la certezza che Artem Dovbyk saluterà la Capitale (piace a Fiorentina, Genoa, Betis e Valencia). Per affiancare o alternarsi a Malen, il preferito resta Nicolò Tresoldi, per cui il Club Brugge chiede però 40 milioni. Le opzioni di riserva portano a Santiago Castro del Bologna (valutazione 30 milioni) e a Christopher Nkunku, pallino di Gasp in uscita dal Milan. La società ha rassicurato il tecnico: almeno un volto nuovo in attacco sarà ufficializzato prima della partenza per il ritiro a Cardiff.
(Il Messaggero)

APPENA ARRIVATO

whatsapp image 2026 06 09 at 141601

Off-Season 2026: la "pausa estiva" come opportunità per reimpostare mente e corpo

giu 09, 15:39

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...

Tresoldi

Calciomercato Roma, dalla Germania: offerta ufficiale da 20 milioni per Tresoldi, il Brugge ne chiede 35

lug 25, 11:22

La Roma muove passi concreti per Niccolò Tresoldi. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, il club giallorosso è la società che ha effettuato l'affondo più deciso sul mercato per il centravant...

castro

Calciomercato Roma: nuovi contatti con il Bologna per Castro. Il Brugge gioca al rialzo per Tresoldi

lug 25, 10:44

La Roma prosegue la propria caccia a un nuovo centravanti da regalare a Gian Piero Gasperini in vista della prossima stagione. Secondo quanto spiegato da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore si sono reg...

anass salah eddine 2

Calciomercato Roma, Salah-Eddine in uscita: il terzino non partirà per il ritiro in Galles

lug 25, 10:40

La Roma prosegue il lavoro di sfoltimento della rosa attraverso le operazioni di mercato secondarie. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Anass Salah-Eddine non farà parte del gruppo di...

NOTIZIE POPOLARI
luiz enrique

Calciomercato Roma: confermati i contatti per Nusa, trattativa complessa. Offerto Luiz Enrique dello Zenit

lug 24, 20:20
Kerem Aktürkoğlu

Calciomercato Roma, dalla Turchia: Gasperini chiede Aktürkoğlu del Fenerbahçe, attesa un'offerta nei prossimi giorni

lug 25, 8:33
rashford

Calciomercato Roma, idea Rashford nei contatti con il Manchester United per Koné: c'è l'ostacolo ingaggio

lug 24, 22:12
fah Oscar Bobb

Calciomercato Roma, per l’attacco spunta anche Oscar Bobb. Nusa resta il preferito

lug 24, 16:49
kone francia

Calciomercato Roma: lo United prepara l'affondo per Konè. Passi avanti con il giocatore, ora l'offerta ai giallorossi

lug 24, 13:47
big friedkin in the box

Giova compensare il silenzio?

lug 24, 14:08
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: Roma-Trastevere 6-0 23-07-2026

Trigoria: Roma-Trastevere 6-0 23-07-2026

Trigoria: le foto dell'allenamento del 22 luglio

Trigoria: le foto dell'allenamento del 22 luglio

Loading