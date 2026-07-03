Roma, offerta per Greenwood. Dybala è pronta a firmare

[...] Il rinnovo di Paulo Dybala è cosa fatta; l'offerta per l'inglese del Marsiglia in arrivo. Con alcune novità: il contratto dell'argentino sarà prolungato solo di un anno, fino al 2027. Ridimensionato l'ingaggio dell'ex Juventus, che passa dagli attuali 8 milioni (bonus compresi) a 3 milioni di euro, con un ruolo chiave garantito per la festa del centenario della Roma. [...] Un affare delicato, quindi. Che ancora non è al capolinea: vanno limitati gli ultimi dettagli, quelli legati ai bonus per le presenze. Senza dimenticare i premi per il raggiungimento degli obiettivi sportivi: non è un mistero che la Roma stia costruendo una rosa con ambizioni importanti. Lo testimonia la scelta, impartita dall'alto - ma la richiesta è Gasperini - di trattenere i big del gruppo, quel «nucleo portante» tanto fedele al tecnico, che aspetta anche le firme di Celik e Pellegrini. Formalità, almeno secondo Trigoria. [...] Sul tavolo la strategia per chiudere l'affare che si prenderà la copertina dell'estate romanista: Mason Greenwood. La dirigenza ha studiato l'offerta da recapitare al Marsiglia, che valuterà proposte anche sotto ai 50 milioni di euro, limite che fino a qualche giorno fa sembrava invalicabile. L'obiettivo è chiudere l'accordo intorno ai 45 milioni, bonus compresi. Il pagamento sarà dilazionato e al Marsiglia sarà garantita una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. [...]

(la Repubblica)