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Roma, Gasp carica i tifosi: "Presto novità sui rinnovi"

La penna degli Altri
di MV
mercoledì, 08 luglio 2026 alle 7:23
bologna roma gasperini
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[...] Gian Piero Gasperini torna a parlare dopo oltre un mese e non si nasconde. [...] «Siamo ancora in vacanza, iniziamo lunedì prossimo - ha aggiunto - Sono state, però, giornate di vacanza miste: tanti pensieri rivolti al prossimo anno». Il tecnico ha poi confermato un dialogo costante con la dirigenza in vista dell'estate che si apre: «Ci sentiamo molto, ma anche con la proprietà c'è un rapporto continuo. Dopo i Mondiali che hanno attirato le attenzioni di tutti, dalla prossima settimana si entrerà nel vivo del mercato». Capitolo rinnovi, che Gasperini ha preferito non anticipare nei dettagli: «Li annuncerà la società, ma siamo tutti contenti di proseguire insieme. È una questione di giorni». Parole che confermano quanto trapela dall'ambiente giallorosso: Celik e Dybala sono praticamente fatti, mentre per Pellegrini la trattativa prosegue. La speranza del club è di blindare tutti e tre entro l'inizio del ritiro. Sul fronte mercato in entrata, si raffredda la pista che porta a Mason Greenwood: l'operazione è al momento frenata dai costi elevati, ma l'attaccante resta un obiettivo concreto, pur con la Roma che continua a guardarsi intorno per trovare alternative. [...]
(la Repubblica)

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