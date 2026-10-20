Roma e Napoli, vietato sbagliare. Umori diversi

Non è più un divieto di sosta. È un obbligo di svolta, per evitare il rischio di andare a sbattere definitivamente sul muro della Champions . Il martedì diverso di Roma e Napoli è pure un incrocio curioso con la serie A, se è vero che Gasperini Allegri si ritroveranno da avversari sabato alle 18, al Maradona. Nell’attesa, stasera scendono in campo dentro due momenti diametralmente opposti. Ma accomunati dalla stessa necessità, la vittoria, contro Slovan Bratislava e Bodo Glimt.

Lo sa bene Gasperini, che in testa ha ben chiaro l’obiettivo di centrare i playoff tanto da fissare pure la quota punti: «In base a quel che si è visto nelle passate edizioni, ce ne servono almeno 10-11. Vuol dire che bisogna vincere le tre gare in casa che ci restano e se possibile tirare fuori qualche altro punto in trasferta». L’occasione si chiama Slovan Bratislava. E sì che Gasp sottolinea: «Non dobbiamo sottovalutarli, sono una squadra forte dal punto di vista atletico. E non possiamo correre il rischio di pensare che sia una partita facilmente risolvibile» [...].

Però le prime due uscite raccontano di nove gol incassati dagli slovacchi, sei dal Psg e tre in casa dallo Stoccarda. Insomma, l’occasione è giusta per riscrivere una classifica oggi insoddisfacente per colpa del ribaltone subito dal Real Madrid. Il tecnico dello Slovan è quel giramondo di Yaya Touré, al primo incarico da allenatore capo.

L’unico precedente tra le due squadre risale al preliminare di Europa League dell’agosto 2011, con Luis Enrique sulla panchina della Roma: passarono gli slovacchi. Una vita fa. Oggi Gasp va a vele spiegate dall’entusiasmo. Ritrova Malen al centro dell’attacco dopo la squalifica scontata in campionato e a lui si affiderà, anche perché nel frattempo il problema muscolare di Dybala si è rivelato più grave del previsto e l’argentino resterà fuori per altre due settimane [...].

Allegri invece deve far fronte non solo all’infortunio di Allison Santos, ma a un’infermeria che continua ad essere molto affollata. Non c’è né tempo né, a questo punto in interesse, a fare la conta degli indisponibili: se Gasp va a vela, Max va a remi. E anche molto lentamente.

La svolta in Champions contro i norvegesi del Bodo è obbligata, per due motivi: il primo meramente pratico, i primi punti servono come il pane; il secondo: vincere cambia gli umori, la sfida con la Roma di sabato si affronterebbe già con animo diverso. Max ne è sicuro: «Sappiamo che in caso di vittoria vedremmo le cose in altro modo. Ma bisogna migliorare la condizione di alcuni calciatori che non sono al top e farlo senza avere l’ansia da prestazione» [...].

Allegri non ci sta al giochino del massacro e difende in blocco tutta la sua squadra nonostante una classifica deludente in Europa e quasi altrettanto in campionato. «Tutti hanno la mia fiducia incondizionata, altrimenti ogni giorno se ne dovrebbero buttare in mare 10. E se uno gioca male cosa facciamo, lo buttiamo? Poi il mercato ora è chiuso». Qualcosa si farà a gennaio, ma Max è uomo pratico e fa quadrato attorno a quello che ha.

(Corsera)