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Roma, Dybala rinnova accordo fino al 2027: "Era quello che volevo"

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
martedì, 14 luglio 2026 alle 7:57
dybala
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La Roma riparte da Paulo Dybala. La firma sul rinnovo fino al 130 giugno 2027, arrivata il primo giorno di ritiro, consegna a Gian Piero Gasperini un punto fermo della nuova stagione. Un accordo voluto da tutti, come ha raccontato l'argentino ai canali del club: «Questa storia continua come volevamo tutti: la società, io e i tifosi. Sono contento di restare qui per un'altra stagione, di vivere ancora in questa città e poter continuare a difendere la maglia della Roma». [...]
Ieri Gasperini aveva tracciato il perimetro della ripartenza, tra l'entusiasmo lasciato dal terzo posto e un mercato rimasto bloccato dal Mondiale. Da oggi, ha spiegato, comincia la fase vera. E la presenza dei Friedkin a Trigoria diventa decisiva, perché serviranno scelte rapide per stare al passo con concorrenti agguerriti. Sullo sfondo resta il fair play finanziario, nodo che si intreccia al futuro di Manu Koné. Il tecnico ne ha esaltato la crescita con la Francia, senza nascondere la preoccupazione per i conti. L'auspicio è che il ritorno in Champions sia sufficiente, ma la chiarezza arriverà nelle prossime settimane.
Prosegue intanto il lavoro di Gasp nel ritiro di Trigoria - oggi doppia seduta mattutina e serale - con 22 calciatori a disposizione, compresi alcuni giovani e in attesa dei calciatori impegnati al Mondiale. Mancano all'appello Celik e Pellegrini, ancora alle prese con i rinnovi: il turco è atteso il 18 luglio, più incerti i tempi del numero 7 che ancora non ha raggiunto un accordo economico con il club. Ndicka e Malen torneranno il 22 luglio, El Aynaoui il 30, mentre per Koné la data resta da definire. [...]
(Repubblica)

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