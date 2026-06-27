Roma, che fatica cedere. Soulé, il prezzo scende. E si riparla di Svilar...

Matias Soulé resta il principale indiziato a lasciare la Roma entro la scadenza del 30 giugno per far fronte alle esigenze di bilancio. Il giocatore, sorpreso dalla scelta societaria, sta valutando il da farsi: la sua preferenza va alla Bundesliga, sponda Stoccarda, destinazione che gli garantirebbe la Champions League. L’ostacolo principale resta la valutazione della Roma, che chiede 40 milioni di euro, mentre sul giocatore rimane forte anche l'interesse dei club arabi Al-Ahli e Al-Hilal.

(...) La cessione dell'argentino (a bilancio per circa 15 milioni) garantirebbe una plusvalenza vitale per il Fair Play Finanziario, alla quale contribuirà anche la cessione del giovane Romano al Cagliari per 6,5 milioni totali (tra quota fissa e bonus). Nel frattempo, si lavora anche per sbloccare la cessione definitiva di Salah-Eddine al PSV per circa 8 milioni, cercando di limitare al massimo l'eventuale sanzione della UEFA.

(...) Sul fronte delle altre cessioni calde, resta da monitorare il futuro di Manu Koné, con l'Atletico Madrid che potrebbe tornare alla carica. Il ds D'Amico ha chiesto all'entourage del francese di accelerare i tempi, poiché dopo il 1° luglio le condizioni di cessione cambieranno e la Roma non ha intenzione di svendere i suoi gioielli. Blindatissimo da Gasperini, invece, il portiere Mile Svilar, considerato assolutamente incedibile.

(corsera)