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Roma, arrivano i rinnovi

La penna degli Altri
di MV
martedì, 07 luglio 2026 alle 7:49
dybala pellegrini
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Cinque giorni per mettere tre firme pesantissime sul futuro della Roma. È la settimana dei rinnovi, quella in cui il club vuole trasformare le trattative in ufficialità e presentarsi al raduno del 13 luglio con tre tasselli fondamentali già blindati. Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik sono al centro del lavoro di D'Amico, deciso a chiudere il cerchio prima dell'inizio della nuova stagione giallorossa e consegnare a Gasperini una squadra con certezze tecniche e contrattuali. Il primo a tagliare il traguardo è Celik. Il rinnovo è già fatto e firmato: il terzino turco ha definito ogni dettaglio del nuovo accordo triennale da circa tre milioni di euro netti a stagione. [...] Subito dietro c'è Dybala. La fumata bianca è ormai vicina dopo giorni di confronti e gli ultimi ritocchi all'intesa. La Joya, come raccontato, aveva chiesto un adeguamento economico dopo aver accolto con qualche perplessità la proposta di un rinnovo annuale. La Roma è andata incontro alle richieste del numero 21 e l'accordo è ormai in chiusura: circa tre milioni di euro più una serie di bonus legati a presenze e gol, con un contratto di un anno e un'opzione unilaterale in favore del club per prolungare il rapporto di un'ulteriore stagione. Gasperini ha chiesto, voluto e ottenuto il prolungamento della sua Joya, Paulo tra venerdì e sabato sbarcherà a Roma per prepararsi al raduno di lunedi. Più delicata, ma altrettanto viva, la partita che riguarda Pellegrini. Tra oggi e domani è previsto un nuovo incontro tra D'Amico e l'entourage del centrocampista, con la volontà condivisa di arrivare alla fumata bianca. L'obiettivo è costruire un accordo sulla stessa linea degli altri rinnovi: un contratto triennale da circa tre milioni di euro a stagione. I dialoghi proseguono in un clima di fiducia e la sensazione è che le parti vogliano trovare un'intesa nel più breve tempo possibile. La strategia della Roma è chiara. [...] Celik garantisce affidabilità ed equilibrio, Pellegrini resta uno dei capitani e uno dei leader dello spogliatoio, mentre Dybala continua a essere il volto tecnico della squadra e il giocatore chiamato ad accendere l'entusiasmo dei tifosi. D'Amico ha fissato l'obiettivo: arrivare al 13 luglio, giorno del raduno a Trigoria, con i tre rinnovi ufficializzati. [...]
(Corsport)

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