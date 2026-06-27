Richieste di chiarimenti e integrazioni: la Roma risponde in tempi record

IL ROMANISTA (A. DE ANGELIS) - La Roma in tempi record risponde alle richieste di chiarimenti ed integrazioni pervenute nei giorni scorsi nell’ambito della Conferenza dei Servizi Decisoria sul nuovo stadio di Pietralata. Uno sforzo che denota quanto il progetto sia a cuore della proprietà del club, ma anche quanto si sia sicuri del lavoro prodotto finora. Una documentazione ampia quella presentata, che risponde, o cerca di farlo, alle criticità evidenziate dai vari Enti in questa prima fase della Conferenza. Tra le questioni più spinose certamente ci sono quelle poste dalla ASL ROMA 2 su impatto acustico dello stadio e soprattutto convivenza con il vicino Ospedale Pertini.

Su quest’ultimo punto la Roma ha sottolineato come della presenza dell’ospedale si sia tenuto conto “fino dall’origine della proposta progettuale”, e che vi siano “misure volte ad ottimizzare il livello di accessibilità alla struttura ospedaliera anche nei giorni di evento, andando a riservare l’utilizzo di alcuni archi stradali ai soli veicoli di emergenza”. Ancora più delicate (anche se abbondantemente attese) sono le questioni poste dalla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, che da una parte aveva chiesto di estendere gli scavi archeologici all’intera area su cui insiste una villa di epoca romana, e dall’altra aveva chiesto il completamento degli scavi già previsti.

Sul primo punto la Roma ha chiesto “di riconsiderare la prescrizione di riportare alla luce l’intero complesso della villa, ma di considerare scavi puntuali là dove si evince un’interferenza tra la rampa e il complesso della villa”. Sul secondo la società giallorossa si è impegnata “entro la fine del mese di luglio” a trasmettere “la relazione conclusiva delle indagini archeologiche”. Tutto procede secondo copione, ed ora partono i 30 giorni di analisi del progetto per arrivare al 27 luglio con la prima riunione della Conferenza.