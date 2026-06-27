News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Richieste di chiarimenti e integrazioni: la Roma risponde in tempi record

La penna degli Altri
di Paolo Rosi
sabato, 27 giugno 2026 alle 9:25
stadio-pietralata-dallalto
Aggiungi come fonte preferita su Google
IL ROMANISTA (A. DE ANGELIS) - La Roma in tempi record risponde alle richieste di chiarimenti ed integrazioni pervenute nei giorni scorsi nell’ambito della Conferenza dei Servizi Decisoria sul nuovo stadio di Pietralata. Uno sforzo che denota quanto il progetto sia a cuore della proprietà del club, ma anche quanto si sia sicuri del lavoro prodotto finora. Una documentazione ampia quella presentata, che risponde, o cerca di farlo, alle criticità evidenziate dai vari Enti in questa prima fase della Conferenza. Tra le questioni più spinose certamente ci sono quelle poste dalla ASL ROMA 2 su impatto acustico dello stadio e soprattutto convivenza con il vicino Ospedale Pertini.
Su quest’ultimo punto la Roma ha sottolineato come della presenza dell’ospedale si sia tenuto conto “fino dall’origine della proposta progettuale”, e che vi siano “misure volte ad ottimizzare il livello di accessibilità alla struttura ospedaliera anche nei giorni di evento, andando a riservare l’utilizzo di alcuni archi stradali ai soli veicoli di emergenza”. Ancora più delicate (anche se abbondantemente attese) sono le questioni poste dalla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, che da una parte aveva chiesto di estendere gli scavi archeologici all’intera area su cui insiste una villa di epoca romana, e dall’altra aveva chiesto il completamento degli scavi già previsti.
Sul primo punto la Roma ha chiesto “di riconsiderare la prescrizione di riportare alla luce l’intero complesso della villa, ma di considerare scavi puntuali là dove si evince un’interferenza tra la rampa e il complesso della villa”. Sul secondo la società giallorossa si è impegnata “entro la fine del mese di luglio” a trasmettere “la relazione conclusiva delle indagini archeologiche”. Tutto procede  secondo copione, ed ora partono i 30 giorni di analisi del progetto per arrivare al 27 luglio con la prima riunione della Conferenza.

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 17:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

kone

Calciomercato Roma: Arsenal lontano per Koné, Arteta vuole Hjulmand

giu 27, 17:29

Uno dei profili più chiacchierati in casa giallorossa è quello di Manu Koné. Si è parlato nelle scorse settimane di un forte interesse dell'Arsenal ma, a quanto pare, i Gunners di Arteta pensano propr...

greenwood-mason-foot-l1-2026-1077622520-scaled

Calciomercato Roma, dalla Turchia: si complica Greenwood, vuole il Fenerbahce

giu 27, 17:04

Si complica il piano per Greenwood, stando almeno alle informazioni che arrivano dalla Turchia. L'esterno offensivo, nel mirino dei giallorossi dall'inizio di questa sessione di mercato, sarebbe prope...

romano primavera

Il tesoro Romano e dei romanisti: dalle cessioni dei giocatori usciti dal vivaio oltre 150 milioni dal 2012 ad oggi

giu 27, 16:59

LAROMA24.IT – Un anno fa, come ora, la corsa al 30 giugno veniva accompagnata dagli interessamenti per Alessandro Romano, tra i principali oggetti di valori custoditi nel settore giovanile romanista....

NOTIZIE POPOLARI
roma-lazio-mancini-dybala

Calciomercato Roma, Dybala sempre più vicino alla firma: era una delle priorità di Gasperini. Per Koné la richiesta è di 45 milioni

giu 27, 14:26
roma juventus wesley

Calciomercato Roma, l'Inter punta Wesley per la fascia. Per i giallorossi non è cedibile

giu 27, 9:54
trigoria romano

Calciomercato Roma, Romano al Cagliari: visite a Villa Stuart, tentativo di inserimento in extremis del Sassuolo (VIDEO)

giu 27, 10:48
Puerta

Calciomercato Roma: Gustavo Puerta nel mirino. Anche Atalanta e Porto sul colombiano

giu 26, 23:41
dybala

Calciomercato Roma: ai dettagli i rinnovi di Dybala e Celik. Poi sarà il turno di Pellegrini: presto un summit per il 7

giu 27, 00:00
trigoria dybala

Calciomercato Roma, rinnovo Dybala: i Fredkin vogliono chiudere entro il 30 giugno

giu 26, 20:12
VAI AL CANALE
Foto
Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

La festa Champions

La festa Champions

Ultima partita

Serie A

CalendarioRisultati

Regular Season

SquadraPtGVNPGFGS+/-
1
Genoa
00000000
2
Venezia
00000000
3
Como
00000000
4
Udinese
00000000
5
Parma
00000000
6
Cagliari
00000000
7
Torino
00000000
8
Monza
00000000
9
Sassuolo
00000000
10
Frosinone
00000000
11
Lecce
00000000
12
Roma
00000000
13
Inter
00000000
14
Atalanta
00000000
15
AC Milan
00000000
16
Juventus
00000000
17
Lazio
00000000
18
Napoli
00000000
19
Fiorentina
00000000
20
Bologna
00000000

Loading