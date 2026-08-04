Read vicino, la Roma tocca quota 80. Ma Gasp chiede il colpo in attacco

Sarà anche partito a rilento, ma facendo i conti il mercato della Roma ha già portato a 53 milioni d'investimento, bonus compresi, per Castro e Kourielakis e altri 27 sono stati preventivati per portare a Trigoria, dal Feyenoord, il laterale destro Read. Totale: 80 milioni. E il meglio deve ancora venire, almeno sulla carta. Già, perché il pezzo del puzzle che Gasperini anela da oltre un anno è ancora mancante: l'esterno sinistro d'attacco di piede destro. E i Friedkin, seppur con i loro tempi da motore diesel, citando il tecnico, sembrano disposti a investire ancora. [...] L'attenzione è tutta su Read, promettente terzino destro classe 2006 per cui il Feyenoord chiede 30 milioni. La Roma ha già ottenuto il sì del ragazzo e sta provando a battere la concorrenza del Nottingham Forest. Nelle ultime ore da Trigoria sono arrivati a mettere sul piatto 25 milioni più bonus (da qui i 27 citati nel riepilogo iniziale), avvicinandosi ai desiderata degli olandesi. [...] L'alternativa nel ruolo più concreta rimane Fresneda dello Sporting Lisbona, mentre Cacciamani del Torino viene seguito per la fascia sinistra, dove andrà presa la riserva di Wesley. [...] A destra, per il momento, ci sono Dybala e Soulé, anche se quest'ultimo è seguito dal Milan e la Roma lo avrebbe sacrificato a giugno per generare plusvalenze. A Trigoria chiedono 40 milioni, troppi secondo i rossoneri. Qualora Soulé dovesse essere ceduto, D'Amico vorrebbe provare ad approfittare dell'opportunità Endrick, in uscita dal Real Madrid. [...] A sinistra sono attesi aggiornamenti per il rinnovo di Pellegrini, che intanto sui social ha postato un video mentre si allena agli ordini del professor Maggesi. Il pieno recupero fisico sembra più vicino, ma nessuna novità ancora sulla firma del contratto. E poi, ovviamente, l'esterno sinistro titolare, il grande cruccio di Gasperini. Il preferito rimane Nusa, ma il Lipsia non è ancora sceso sotto quota 55 milioni per il cartellino. [...] Resta da capire se, dopo le spese negli altri ruoli, il budget per quella pedina sia rimasto lo stesso o se magari si cercherà prima di fare cassa. [...]

(Corsera)