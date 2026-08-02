Read, c'è il rilancio. Pressing per Endrick

Kostantinos Koulierakis sbarcberà oggi e pranzo nel ritiro gallese, poi però bisognerà affondare il colpo altrove. In particolare sugli esterni, come sottolineato anche ieri da Gasperini a fine partita. Ecco perché Tony D'Amico sta provando a chiudere proprio in queste ore per Givairo Read, il laterale destro del Feyenoord per cui la Roma ha già offerto 25 milioni di euro. Gli olandesi hanno fatto sapere di non essere disposti a trattare e si è aperto più alto. Ed allora la Roma sta pensando di rilanciare fino ad un'offerta complessiva da 30 milioni, di cui 5 di eventuali bonus. Un'offerta che se dovesse essere presentata, sarebbe quasi sicuramente accettata. (...) Contemporaneamente D'Amico sta continuando a monitorare anche la questione-Nusa, con il giocatore norvegese che punta a lasciare il Lipsia, ma i tedeschi che non si muovono dalla richiesta di 60 milioni. (...) Piace anche Rodrigo Moura del Braga e il Shade del Brentford, ma anche qui gli inglesi sembrano irremovibili: 60 milioni. Ed allora la pista che diventa sempre più calda è quella che porta a Madrid e in particolare a Endrick, che Mourinho sembra aver messo già in disparte dal punto di vista delle gerarchie offensive. Il brasiliano può giocare anche a sinistra, ma l'operazione resta complessa per mille motivi. Ma non impossibile.

(gasport)