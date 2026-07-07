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Prezzi in aumento, ma sarà sold out

La penna degli Altri
di MV
martedì, 07 luglio 2026 alle 7:19
bandiere tifosi roma
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«Solo la Roma» è lo slogan utilizzato per il lancio della campagna abbonamenti. Una frase che fa tornare indietro nel tempo, al derby del 1994 quello del 3-0 firmato da Balbo, Cappioli e Fonseca con Mazzone sotto la Sud che prima della partita aveva realizzato una delle scenografie più iconiche con le strisce che formavano lo stemma e sotto lo striscione: «C'è solo l'AS Roma». [...] La fase l.1 durerà fino al 20 luglio e darà la possibilità ai circa 32.000 tifosi che l'anno scorso avevano rinnovato il proprio posto di confermarlo. Dal 20 al 23 spazio a chi l'anno scorso ha acquistato la nuova tessera o in vendita libera oppure tramite waiting list: in questa fase si potrà confermare il seggiolino, dal 23 al 27 gli stessi potranno rinnovare ma con la possibilità di cambiare settore. Il 27 luglio alle 15 inizierà la vendita per i presenti nella lista d'attesa (oltre 25mila) che terminerà il 29, data nella quale partirà - come la definisce la Roma - «l'eventuale vendita libera». L'obiettivo è arrivare di nuovo a quota 40.000, una volta raggiunto quel numero il club premerà il tasto stop per permettere a tutti di poter acquistare dei biglietti singoli nel corso della stagione. Cambiano i prezzi rispetto alla passata stagione. Quest'anno rinnovare un abbonamento (Classic) in Curva Sud costa 299 euro, dodici mesi fa 269. Un aumento di 1,57€ a partita. Quelli più sostanziali, però, riguardano le tribune. Per esempio, un Plus in Tevere Centrale verrà a costare 1011€, l'anno scorso 926. Tutti i settori hanno subito aumenti di circa il 10%. [...] Confermati i tre i tipi di abbonamenti: Classic, Classic Extra e Plus. [...] Il terzo, invece, sarà quello con più benefit di tutti e il più costoso. Ogni tifoso potrà rivendere il posto per tutte le gare, cedere la tessera quattro volte, avere la prelazione per le trasferte europee oltre a quella per gli impegni in casa in Champions (dalla fase campionato in poi) e Coppa Italia, ottenere il Welcome Pack e usufruire di uno sconto del 15% in tutti gli AS Roma Store. [...]
(Il Messaggero)

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