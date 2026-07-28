La coppia Castro-Dybala allarga il gioco di Gasp: più ruoli e più soluzioni

I dettagli sono stati messi a posto nella giornata di ieri, poi in serata Santiago Castro è sbarcato a Roma, poco prima di mezzanotte, direttamente alla stazione Termini. Ad accoglierlo tifosi e rappresentanti del club. In un mercato in cui la Roma finora ha utilizzato sempre una marcia in meno, lui è il primo acquisto della seconda Roma gasperiniana. L'importante ora è accelerare e l'arrivo dell'argentino va in questa direzione, con Tony D'Amico che vuole iniziare a raccogliere qualcosa del lavoro svolto finora. Ad essere felice dell'operazione è soprattutto Gian Piero Gasperini, che dopo Castro ora si aspetta ora anche tutto il resto. [...]

Non è esattamente come l'anno dello scudetto, quando c'erano Batistuta e Balbo a far danzare il tango ai giallorossi, perché quelli erano due centravanti puri, mentre qui parliamo di trequartisti (Dybala e Soulè) e di uno (Castro) che è sì una prima punta, ma che può fare all'occorrenza anche la seconda. Ma è chiaro che l'assonanza viene in mente. [...]

Già, perché a Bergamo Gasperini ha giocato pure con le due punte (ad esempio quando schierava Muriel e Zapata insieme, con Gomez come trequartista), ma anche con una seconda punta ed un centravanti vero. Basti pensare a queste combinazioni qui: Kurtic alle spalle di Petagna e Gomez ad inizio percorso (era il 2016/17), Gomez in appoggio a Zapata e licic (2019/20), ma anche Koopmeiners dietro Hojlund e Lookman. E siccome Castro può tranquillamente giocare anche come seconda punta, allora non è detto che Santiago non possa giocare spesso anche in coppia con Malen.

(Gasport)