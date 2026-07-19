News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Pressing Moreira: l'ostacolo è il costo

La penna degli Altri
di AlessandroLM
domenica, 19 luglio 2026 alle 8:14
moreira
Aggiungi come fonte preferita su Google
Sos esterni. E allora si viaggia su due binari diversi, con contorni e risvolti opposti: Moreira e Dodo, una trattativa e un'idea. Lo scippo di Celik da parte della Juventus ha aperto una voragine. (...) La Roma adesso ha a disposizione nella batteria di quinti solamente Wesley, Rensch e Angeliño, che tra l'altro è sotto osservazione dopo la stagione da fantasma vissuta a Trigoria e non per colpa sua. Il mancato rinnovo di Zeki ha fatto saltare i piani: sulla carta mancano un terzino destro, l'esterno sinistro e pure un centrale di difesa in più, visto che il turco ha spesso agito da braccetto anche a gara in corso. La stessa cosa può fare Rensch, ma la resa non è assicurata. Adesso come adesso Diego Moreira, figlio e nipote d'arte, è il nome più caldo in orbita Roma. Si tratta dell'esterno sinistro che serve come il pane. In primis per permettere a Wesley di tornare a destra e poi per fare una reale concorrenza ad Angeliño. La Roma avrebbe già raggiunto un accordo di massima con l'entourage del belga sulla base di 2 milioni di euro più bonus. (...) Lo stipendio, dunque, sarebbe in linea con la nuova filosofia giallorossa. Cioè ingaggiare rinforzi giovani che non pretendono cifre esagerate. Moreira ha appena 21 anni, è un giocatore offensivo, ma può essere utilizzato sia sulla corsia di sinistra (la preferita) che di destra. Insomma, è un jolly che permetterebbe a Gasperini di interscambiarlo con Wesley anche durante le partite. Il nodo è il costo del cartellino. Lo Strasburgo, infatti, spara alto, vuole una cifra vicina ai 40 milioni, mentre la Roma non pensa di andare oltre i 30 milioni, potendo contare sull'ok del ragazzo al trasferimento in Italia. Bisogna però trovare una quadra: ballano 10 milioni. (...) Dodo era un'idea della Roma quando il rinnovo di Celik era in alto mare e il tavolo era stato abbandonato. Il suo profilo era stato accostato al Napoli, ma adesso si registra un ritorno di fiamma. Già, il brasiliano della Fiorentina è tornato prepotentemente di moda dalle parti di Trigoria. Ancora non ci sono state offerte, né sondaggi, ma il costo dell'operazione non dovrebbe superare i 15 milioni. (...)
(corsport)

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-07-02 at 09.46.39

L'Elisea Maison de Charme: prenota il tuo luglio in offerta nel cuore di San Marco di Castellabate

lug 02, 6:00

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...

Gasperini e Scala

AMICHEVOLE, Roma-Roma Primavera 0-0: Segui live da Trigoria

lug 19, 8:46

Alle ore 9 la Roma scenderà in campo per la prima amichevole della stagione 2026/27. A Trigoria la formazione di Gian Piero Gasperini affronterà la Roma Primavera del nuovo allenatore Mattia Scala nel...

4eb038460f82-luc8732

Gasperini: “Roma a rilento. Ma siamo partiti”

lug 19, 8:26

IL TEMPO (L. PES) - La calma, si dice, è la virtù dei forti. E Gasperini, la sua for-za, l'ha dimostrata già al suo primo anno di Roma, riportando i giallorossi in Champions dopo sette anni. Un'assenz...

IMG_9252

Cristante e Mancini: rinnovi per sempre

lug 19, 8:03

Senatori a vita, o quasi. Gianluca Mancini e Bryan Cristante prolungano entrambi il loro rapporto con la Roma andando, oltre la precedente scadenza contrattuale che recitava 30 giugno 2027. L'ufficial...

NOTIZIE POPOLARI
crysencio summerville

LIVE - Calciomercato Roma: offerti 40 milioni di euro per Summerville. Il West Ham rifiuta e ne chiede 50. Contatto diretto tra Gasperini e il calciatore

lug 18, 16:14
5dd8d990c136-eva2020

Conferenza stampa, GASPERINI: "Un po' lenti nel rinnovo di Celik, ma ci rinforzeremo. A volte cambiano troppe informazioni. Greenwood e Summerville profili prendibili? Evidentemente no ma per scelta" (VIDEO)

lug 18, 13:54
summerville

Calciomercato Roma, maxi doppia operazione per Summerville e Moreira: 40 milioni di euro per l'olandese, 30 per il belga

lug 18, 12:32
carlos augusto

Calciomercato Roma, caldo il nome di Carlos Augusto: può essere jolly alla Celik

lug 18, 10:14
moreira strasburgo

Calciomercato Roma, Moreira può saltare: lo Strasburgo fa muro

lug 18, 10:54
garnacho

Calciomercato Roma: Summerville non esclude Garnacho. Possibile doppio colpo per Gasperini

lug 18, 19:35
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: le foto dell'allenamento congiunto con la Primavera

Trigoria: le foto dell'allenamento congiunto con la Primavera

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Loading