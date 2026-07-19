Pressing Moreira: l'ostacolo è il costo

Sos esterni. E allora si viaggia su due binari diversi, con contorni e risvolti opposti: Moreira e Dodo, una trattativa e un'idea. Lo scippo di Celik da parte della Juventus ha aperto una voragine. (...) La Roma adesso ha a disposizione nella batteria di quinti solamente Wesley, Rensch e Angeliño, che tra l'altro è sotto osservazione dopo la stagione da fantasma vissuta a Trigoria e non per colpa sua. Il mancato rinnovo di Zeki ha fatto saltare i piani: sulla carta mancano un terzino destro, l'esterno sinistro e pure un centrale di difesa in più, visto che il turco ha spesso agito da braccetto anche a gara in corso. La stessa cosa può fare Rensch, ma la resa non è assicurata. Adesso come adesso Diego Moreira, figlio e nipote d'arte, è il nome più caldo in orbita Roma. Si tratta dell'esterno sinistro che serve come il pane. In primis per permettere a Wesley di tornare a destra e poi per fare una reale concorrenza ad Angeliño. La Roma avrebbe già raggiunto un accordo di massima con l'entourage del belga sulla base di 2 milioni di euro più bonus. (...) Lo stipendio, dunque, sarebbe in linea con la nuova filosofia giallorossa. Cioè ingaggiare rinforzi giovani che non pretendono cifre esagerate. Moreira ha appena 21 anni, è un giocatore offensivo, ma può essere utilizzato sia sulla corsia di sinistra (la preferita) che di destra. Insomma, è un jolly che permetterebbe a Gasperini di interscambiarlo con Wesley anche durante le partite. Il nodo è il costo del cartellino. Lo Strasburgo, infatti, spara alto, vuole una cifra vicina ai 40 milioni, mentre la Roma non pensa di andare oltre i 30 milioni, potendo contare sull'ok del ragazzo al trasferimento in Italia. Bisogna però trovare una quadra: ballano 10 milioni. (...) Dodo era un'idea della Roma quando il rinnovo di Celik era in alto mare e il tavolo era stato abbandonato. Il suo profilo era stato accostato al Napoli, ma adesso si registra un ritorno di fiamma. Già, il brasiliano della Fiorentina è tornato prepotentemente di moda dalle parti di Trigoria. Ancora non ci sono state offerte, né sondaggi, ma il costo dell'operazione non dovrebbe superare i 15 milioni. (...)

(corsport)